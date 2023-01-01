Eriği Tuzla Yemeyi Sevenler Dikkat!
Yeşil erik yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden bir tanesidir. Eriği tuzla beraber tüketen müdavimlerine kötü haber uzmanlardan geldi. Yeşil eriği tuz ile tüketmenin ne gibi zararları olabilir? İşte cevabı...
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Yaz aylarının en sevilen meyvesi olan erik,yavaş yavaş piyasadaki yerini almaya başladı. Şu sıralar kilosu biraz cep yakıyor ancak mayıs ayının gelmesiyle,uygun bir ücrete satılmaya devam edilecektir.
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Eriğin seveni de yiyeni de çok.Üstelik erik,faydalarıyla da göz dolduran bir meyve olarak karşımıza çıkıyor.
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Erik kabızlığa karşı korurken,bağışıklığın düzenli olarak çalışmasına olanak sağlıyor. Astım,bronşit gibi hastalıklara karşı da koruyan erik ,kansere karşı da fayda sağlıyor.
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Fosfor açısından oldukça zengin olan erik,vücudun demir emme kabiliyetini artırıyor ve kan dolaşımını da iyileştiriyor. Cilt tonunu eşitlemesiyle bilinen yeşil erik,cildi yeniliyorve lekelerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
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Eriğin faydaları say say bitmez ancak eriği tuzla yiyenlere bir kötü haberimiz var...
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Genellikle herkes yeil eriği tuzla birlikte tüketiyor.Ancak eriği tuzla tüketmenin yanlış olduğu ortaya çıktı.Yeşil eriği tuz ile birlikte tüketmek,vücudunuzda ödem birkmesine sebep oluyor.
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Ülkemizde bol yetişen eriği tuzla birlikte tüketmek de damak kültürü olarak yerleşmiştir. Ancak fazla tuz tüketimi hipertansiyon riski ve böbrek sağlığı açısından zararlı olduğundan erikle birlikte fazla tuz tüketiminden kaçınılmalıdır.
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Vücut sağlığınız için eriği mutlaka tuz kullanmadan tüketmeniz öneriliyor.