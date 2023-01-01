Futbol Camiasını Dolandırdı! Fatih Terim'i Es Geçmedi
Futbol camiası dolandırıcılık olayıyla çalkalanıyor. Özel bir bankanın Levent şube müdürü olan Seçil Erzan , içerisinde futbolcuların ve birçok varlıklı insanın yer aldığı kişileri dolandırdığı ortaya çıktı. Toplam rakamın 80 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.
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Habertürk'te yer alan habere göre Seçil Erzan'ın yapmış olduğu dolandırıcılık gün yüzüne çıktı. Aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerininde bulunduğu çok sayıda mağdur olduğu öğrenildi.
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Dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkmasının ardından verilen bilgiler 'ünlü bir teknik direktör' dahil 'spor camiasından bazı isimler' de 'dolandırılmak istendi.' şeklinde verildi.
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Haberin detaylarında ise şok gelişmeler yaşandı. Futbol camiasından hangi isimlerin olduğu ortaya çıktı.
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FUTBOL CAMİASINDA GALATASARAY'LI FUTBOLCULAR VAR Dolandırıcılık olayına isimleri karışan Galatasaray'lı futbolcuların dolandırıcılık olayında yakın akrabaları ve çevreleri de bulunduğu iddia ediliyor.
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Aralarında güvenlerini kazandığı futbol camiasından Fatih Terim,
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'belgede sahtecilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
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DOLANDIRILAN MAĞDURLARIN KREDİ BORCU VAR E, 'tezgah'a fon yöntemiyle düşürdüğü skandal olayla yetinmedi. Mağdurlardan birinin verdiği bilgiye göre; Erzan'ın, 'fon' müşterilerine 'kredi' kullandırarak bir şekilde temin ettiği 'imza'ları ile dolandırdığı mağdurların üzerine yüklü miktarda kredi borcu bindirdi.
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SEÇİL ERZAN'IN DİJİTAL AYAK İZLERİ SİLİNDİ Olayların patlak vermesinden sonra Seçil Erzan'ın dijital ayak izleri hızlı bir şekilde silinmeye başladı. Yaşanan bu skandal olaydan sonra ise insanlar "Bir kadın bu kadar yüklü parayı tek başına nasıl dolandırdı?", "İşin içinde bir şebeke mi var ?" gibi sorular sormaya başladı.