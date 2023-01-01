Futbol Camiasını Dolandırdı! Fatih Terim'i Es Geçmedi

SEÇİL ERZAN'IN DİJİTAL AYAK İZLERİ SİLİNDİ Olayların patlak vermesinden sonra Seçil Erzan'ın dijital ayak izleri hızlı bir şekilde silinmeye başladı. Yaşanan bu skandal olaydan sonra ise insanlar "Bir kadın bu kadar yüklü parayı tek başına nasıl dolandırdı?", "İşin içinde bir şebeke mi var ?" gibi sorular sormaya başladı.