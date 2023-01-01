Kurtlar Vadisi'nin Ünlü İsminin Son Hali!
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Polat?ın kardeşi Safiye?ye Gaye Gürsel son haliyle gündeme geldi.
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Kurtlar Vadisi?nde Begüm Kütük?ün canlandırdığı Safiye Karahanlı?ya Kurtlar Vadisi Pusu?da Gaye Gürsel hayat verdi.
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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Gürsel, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
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Televizyon ekranlarına Haziran Gecesi dizisi ile merhaba diyen ünlü oyuncu daha sonra Kaybolan Yıllar, Asi, Öğretmen Kemal, İşler Güçler dizilerinde rol aldı.
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2013-2016 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan ünlü isim Arka Sokaklar?da Esra karakterine hayat verdi.
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Şimdilerde 43 yaşında olan Gaye Gürsel?in son halini görenler ?Dünyanın en güzel yüzlerinden biri?, ?Safiye abla seni seviyoruz?, ?Bu kadar da güzel olunmaz?, ?Cahit abiyle görüşüyor musunuz? yorumlarında bulundu.
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