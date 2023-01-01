Murat Boz'u Yıkan Ölüm Haberi
'Keşke daha önce haberim olsaydı'
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Murat Boz, aldığı ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Bir video paylaşan Murat Boz'un oldukça üzgün olduğu görüldü. Ünlü şarkıcı 'Diyecek bir şey bulamıyorum' ifadesini kullandı.
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Murat Boz, kendisini görmek isteyen kanser hastası hayranı Sıla'nın hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyordu ancak minik Sıla'dan acı haber geldi.
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Yoğun bakıma kaldırılan Sıla, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Sıla'nın vefatı dolayısıyla büyük bir üzüntü yaşayan şarkıcı, kahreden haberi bir video ile duyurdu.
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Konuşmakta güçlük çeken Murat Boz, Sıla'nın ailesiyle iletişimde olduğunu söyledi. ''Keşke daha önce haberim olsaydı'' diyen ünlü isim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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Benim çok zor bir video. Sıla'nın beni görmek istediğinden bugün haberim oldu. Annesiyle konuştum. Ben ulaştığımda yoğun bakıma girmişti. Sıla'mız melek oldu. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey bulamıyorum.
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