Ekmek Bozulmasın Diye Asla Buzdolabına Koymayın!
Evlerimizde en çok tükettiğimiz besin olan ve vazgeçemediğimiz ekmekleri bugüne dek daha uzun ömürlü olması için buzdolabında saklıyorduk. Birazdan okuyacaklarınızın ardından bu alışkanlığınızdan vazgeçeceksiniz.
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Sofralarımızda en çok tükettiğimiz yiyecek olan ekmeğin nasıl ve hangi şartlarda saklandığı önemli bir mevzudur. Ekmeğin tazeliğini yitirmemesi ve aynı zamanda sağlık açısından iyi bir şekilde muhafaza edilmesi için saklanma şekline dikkat edilmeli.
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Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri ?retrogradasyon? ya da daha Türkçe bir ifadeyle ?geriye hareket? durumu yaşıyor. Bu durum da ekmeğin içindeki moleküllerin kristalize olduğu anlamına geliyor.
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?Moleküller kristalize olursa ne olur ki?? diyenler için hemen açıklayalım: Su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri bir başına kalıyor. İşte bu durum da bize, çok daha hızlı bayatlamış, o ilk alındığındaki lezzetini kaybetmiş ekmekler olarak geri dönüyor.
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Ekmeği buzdolabında saklamak hiç de iyi bir alternatif sayılmıyor.
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Ekmeklerin bozulmaması ve bayatlamaması için ilk alacağınız önlem tabii ki yiyeceğiniz kadar ekmek almak ve taze taze tüketmek tahmin edebileceğiniz gibi.
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Ama bunu bir türlü yapamıyor, her fırına ya da markete gittiğinizde elinizi bol tutuyorsanız, aldığınız bu ekmekleri temiz, serin bir ortamda hava almayacak şekilde, özel saklama kaplarında saklayabilirsiniz. Mutfak tezgahınız bile 2-3 günlük bir süre için buzdolabından daha doğru bir tercih olacaktır.