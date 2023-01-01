5 Adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası

Öte yandan dönüşüm sürecinde 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

Dönüşüm kampanyası, önce İstanbul?da başlatılacak, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Eğer başvuru daha çok olursa, dönüştürülecek binalar kura ile belirlenecek.