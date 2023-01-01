5 Adımda "Yarısı Bizden" Kampanyası
Süreç nasıl işleyecek, başvuruları ne zaman? Finansal destek nasıl olacak?
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Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının ayrıntıları belli oluyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm için yeni proje başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje ile yenileme maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.
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Binaların dönüşüm süreci 5 adımda tamamlanacak. İlk olarak 26 Nisan ? 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurulması gerekiyor.
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Başvuru sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları binanın ön incelemesini yapacak. Uzmanlar keşif raporu hazırlayacak.
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Üçüncü adım, bina için protokol hazırlanması ve proje aşamasına geçilmesi. Bu süreçte binada da gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanması gerekiyor.
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Dördüncü aşamada, ruhsat alma süreci başlıyor. Son süreçte ise, TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.
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Kampanya sağlanan finansal destek ile dikkat çekiyor. 100 metrekare 2+1 daireler için 1,5 milyon lira, 3+1 daireler için 1,8 milyon lira tutar belirlendi. Bu tutara kadarki maliyetin yarısını devlet karşılayacak, kalan tutara ise kredi verilecek.
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Kredinin faiz oranı yüzde 0,79 olurken, yüzde 10 peşinat talep edilecek, 10 yıl vade hakkı tanınacak. Aylık ödeme 2+1 daire için 5 bin 625 liradan, 3+1 daire için 6 bin 750 liradan başlayacak.
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Öte yandan dönüşüm sürecinde 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.
Dönüşüm kampanyası, önce İstanbul?da başlatılacak, önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak. İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi hedefleniyor. Eğer başvuru daha çok olursa, dönüştürülecek binalar kura ile belirlenecek.