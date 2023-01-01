Yıllardır Küs Olduğu Babasına Manidar Sözler!
Ahmet Tatlı, küs olduğu babası İbrahim Tatlıses?in yerine onun sesinin birebir benzer olan Serkan Kaya?nın ?Paşa Gönlüm? şarkısını manidar bir sözle yayınladı.
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İbrahim Tatlıses ile oğlu büyük oğlu Ahmet Tatlıses?in arası uzun süredir bozuk.
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Tatlıses?in ?20 daire yüzünden beni tehdit ediyor, aile sırlarını ifşa ediyor? diyerek 2020 yılında hakkında şikayetçi de olduğu Ahmet Tatlıses geçen yaz babasının Bodrum?da geçirdiği trafik kazasında olay yerine koşmuş ve hastaneye gidene kadar babasının yanından ayrılmamıştı. Ancak bu durum bile baba oğlun arasındaki buzları eritmemişti. Bu bayramda da değişen bir şey olmadı. Ahmet Tatlıses?in paylaşımı ise dikkat çekti.
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Ahmet Tatlıses?in şarkılı paylaşımını ilk dinleyenler başta sesi babası İbrahim Tatlıses sandı. Ancak şarkıyı dikkatli dinleyenler şarkının ses rengi İbrahim Tatlıses?le birebir benzeyen Serkan Kaya olduğunu fark etti.
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Serkan Kaya?nın ?Paşa Gönlüm? şarkısının ?Yine döndün başa gönlüm, Dert dayanmaz paşa gönlüm, Kadir kıymet bilmeyeni? Sen içinde yaşa gönlüm? bölümünü yayınlayan Ahmet Tatlıses altına ?Yanlış anlamak için tetikte bekleyene doğruyu anlatamazsın? notunu düştü.
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Tatlıses?in bir süre sonra babasına gönderme olarak yorumlanan Serkan Kaya şarkısını sildiği görüldü. Bu durum araya hatırlı dostların girdiği şeklinde değerlendirildi.