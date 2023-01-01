Yıllardır Küs Olduğu Babasına Manidar Sözler!

Tatlıses?in ?20 daire yüzünden beni tehdit ediyor, aile sırlarını ifşa ediyor? diyerek 2020 yılında hakkında şikayetçi de olduğu Ahmet Tatlıses geçen yaz babasının Bodrum?da geçirdiği trafik kazasında olay yerine koşmuş ve hastaneye gidene kadar babasının yanından ayrılmamıştı. Ancak bu durum bile baba oğlun arasındaki buzları eritmemişti. Bu bayramda da değişen bir şey olmadı. Ahmet Tatlıses?in paylaşımı ise dikkat çekti.