Kızılcık Şerbeti Hakkında Flaş Karar Çıktı!
Kızılcık Şerbeti hakkında flaş karar çıktı!
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RTÜK'ün 5 haftalık yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi belli oldu. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, bu hafta seyirci ile buluşacak mı?
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Muhafazakar?laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, bazıları tarafından ?muhafazakar aile yapısına saldırdığı? öne sürülerek tepki görmüştü.
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RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ?kadına karşı şiddetin özendirildiği? gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.
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Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı.
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi?nin RTÜK?ün aldırdığı kararı bozduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu televizyon yazarı Birsen Altuntaş duyurdu.
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Show TV lehine çıkan karardan sonra dizi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.
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Dizinin yapımcısı Faruk Turgut kararı, ?Nerede Kalmıştık? diyerek kutladı.
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