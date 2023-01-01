Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor.