AYM'den kadınlar için soyadı kararı
AYM'den kadınlar için soyadı kararı
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
'300 milyar dolar politik bir palavra'
'300 milyar dolar politik bir palavra'
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Mesaiye iki günlük ara
Mesaiye iki günlük ara
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı

İbn-İ Sina'nın Önerisi Her Derde Deva!

İlkbaharla birlikte toplanmaya başlanan kuzu kulağı adeta her derde deva! Pazar tezgahlarında yavaş yavaş yerini almaya başlayan kuzu kulağı kapış kapış satılıyor.

  1. Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina?nın reçeteleri arasında bulunan ve 'beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı' şeklinde anlattığı 'kuzu kulağı' tezgahlarda yerini aldı.

    Dünya tıp tarihine damga vuran, günümüzde de yoğun ilgi gören İbn-i Sina?nın reçeteleri arasında bulunan ve 'beyni çalıştırıyor, mideye çok faydalı' şeklinde anlattığı 'kuzu kulağı' tezgahlarda yerini aldı.

  2. Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor.

    Sağlık açısından faydalı ve oldukça zengin bir içeriğe sahip olan kuzu kulağı, tezgahlardaki yerini almaya başladı. A, B ve özellikle C vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kuzu kulağının, aynı zamanda demir ve fosfor yönünden de oldukça zengin olduğu biliniyor.

  3. Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlarda toplanan, nisan ile haziran ayları arasında çıkan kuzu kulağı, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ekşimsi bir tadı olduğu için "tırşık" diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor.

    Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlarda toplanan, nisan ile haziran ayları arasında çıkan kuzu kulağı, tezgahlarda yerini almaya başladı. Ekşimsi bir tadı olduğu için "tırşık" diye isimlendirilen bitki, salata olarak tüketildiği gibi pişirilerek de yeniyor.

  4. İbn-i Sina'nın da önerdiği kuzu kulağının pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırdığı ve mideye çok faydalı olduğu biliniyor.

    İbn-i Sina'nın da önerdiği kuzu kulağının pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırdığı ve mideye çok faydalı olduğu biliniyor.

  5. Dikenlerin arasında dağlarda yetişen kuzu kulağını toplamak için sabah namazından sonra yola çıkan Ömer Karabulut, sokak ortasında kurduğu tezgahta kilosunu 35-40 TL arasında satıyor.

    Dikenlerin arasında dağlarda yetişen kuzu kulağını toplamak için sabah namazından sonra yola çıkan Ömer Karabulut, sokak ortasında kurduğu tezgahta kilosunu 35-40 TL arasında satıyor.

  6. Yanında 5 kişi çalıştıran ve günlük 500 lira yevmiye veren Karabulut, vatandaşın kuzu kulağına yoğun talep gösterdiğini kaydetti.

    Yanında 5 kişi çalıştıran ve günlük 500 lira yevmiye veren Karabulut, vatandaşın kuzu kulağına yoğun talep gösterdiğini kaydetti.