İşte Çorapla Uyumanın Zararları

Siz de ayakları üşüdüğü için uykusunun bölünmesini engellemek için çorapla yatanlardan mısınız? Eğer geceleri çorapla uyumaya alıştıysanız, bu alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Uzmanlar ayağımızı sıcak tutarken sağlığımızdan da olabileceğinizi vurguluyor.