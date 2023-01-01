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İşte Çorapla Uyumanın Zararları

Eğer geceleri çorapla uyumaya alıştıysanız, bu alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

  1. Siz de ayakları üşüdüğü için uykusunun bölünmesini engellemek için çorapla yatanlardan mısınız? Eğer geceleri çorapla uyumaya alıştıysanız, bu alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Uzmanlar ayağımızı sıcak tutarken sağlığımızdan da olabileceğinizi vurguluyor.

    Siz de ayakları üşüdüğü için uykusunun bölünmesini engellemek için çorapla yatanlardan mısınız? Eğer geceleri çorapla uyumaya alıştıysanız, bu alışkanlığınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Uzmanlar ayağımızı sıcak tutarken sağlığımızdan da olabileceğinizi vurguluyor.

  2. Geceleri ayakları sıcak tutmak için çorapla uyumayı tercih edenleri sayısı çok fazla. Ancak çorapla uyumanın sağlığa zararlı olduğunu bilmenizde fayda var.

    Geceleri ayakları sıcak tutmak için çorapla uyumayı tercih edenleri sayısı çok fazla. Ancak çorapla uyumanın sağlığa zararlı olduğunu bilmenizde fayda var.

  3. Çorapla yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkilediği gibi deride mantar enfeksiyonlarına da sebep olabiliyor.

    Çorapla yatmak, çorap lastiklerinin uzun süre baskısı sonucu periferik dolaşımı olumsuz etkilediği gibi deride mantar enfeksiyonlarına da sebep olabiliyor.

  4. Kan dolaşımının bozulması ayakta morarmalara, derinin kurumasına ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozukluklarına bile neden olabilir.

    Kan dolaşımının bozulması ayakta morarmalara, derinin kurumasına ve uzun vadede tırnaklarda şekil bozukluklarına bile neden olabilir.

  5. Çorapla yatmanın ortaya çıkaracağı bir diğer sorun da ayakta çıkabilecek egzamalardır.

    Çorapla yatmanın ortaya çıkaracağı bir diğer sorun da ayakta çıkabilecek egzamalardır.

  6. Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler yaratabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara neden olabilir.

    Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler yaratabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara neden olabilir.

  7. Bu yüzden gece yatarken çorapların çıkartılmasını deri ve ayak sağlığı açısından son derece önemlidir.

    Bu yüzden gece yatarken çorapların çıkartılmasını deri ve ayak sağlığı açısından son derece önemlidir.

  8. Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler yaratabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara neden olabilir.

    Çorapta kalan deterjan artıkları uzun temas sonucu irritan dermatitlere ya da alerjik dermatitlere neden olup ayakta kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi şikayetler yaratabilir, ayrıca deride kurumayla birlikte kaşıntılara neden olabilir.

  9. Bu nedenle çorapla yatmamanız önerilmekle beraber yukarıdaki sorunlardan herhangi biri oluşursa bir uzmandan yardım almalısınız.

    Bu nedenle çorapla yatmamanız önerilmekle beraber yukarıdaki sorunlardan herhangi biri oluşursa bir uzmandan yardım almalısınız.