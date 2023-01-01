Geri Dönüyorlar!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, verdiği 45 günlük aranın ardından ekranlara dönmeyerek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Final bölümü dahi yayımlanmadan ekranlara veda eden yapımla ilgili müjdeli bir haber geldi.