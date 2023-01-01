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Geri Dönüyorlar!

Arka Sokaklar, verdiği 45 günlük aranın ardından ekranlara dönmeyerek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu.

  1. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, verdiği 45 günlük aranın ardından ekranlara dönmeyerek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Final bölümü dahi yayımlanmadan ekranlara veda eden yapımla ilgili müjdeli bir haber geldi.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, verdiği 45 günlük aranın ardından ekranlara dönmeyerek büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Final bölümü dahi yayımlanmadan ekranlara veda eden yapımla ilgili müjdeli bir haber geldi.

  2. Tam 17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen "Arka Sokaklar", yeni sezona girdikten kısa bir süre sonra ekranlara 45 günlük ara verme kararı almıştı.

    Tam 17 sezon boyunca Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen "Arka Sokaklar", yeni sezona girdikten kısa bir süre sonra ekranlara 45 günlük ara verme kararı almıştı.

  3. "Hüsnü Çoban" karakterini oynayan Özgür Ozan ve "Mesut Komiser" karakterini oynayan Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının bu kararda büyük etken olduğu söylenirken 45 günlük aradan sonra dizi yeniden başlamadı.

    "Hüsnü Çoban" karakterini oynayan Özgür Ozan ve "Mesut Komiser" karakterini oynayan Şevket Çoruh'un diziden ayrılmasının bu kararda büyük etken olduğu söylenirken 45 günlük aradan sonra dizi yeniden başlamadı.

  4. Kadrosuna kattığı beş yeni oyuncuya rağmen ekranlara veda eden Arka Sokaklar'ın final dahi yapmaması izleyenleri kızdırırken gerçek sonunda gün yüzüne çıktı.

    Kadrosuna kattığı beş yeni oyuncuya rağmen ekranlara veda eden Arka Sokaklar'ın final dahi yapmaması izleyenleri kızdırırken gerçek sonunda gün yüzüne çıktı.

  5. Diziseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen yapım için Kanal D İç Yapımlar, dizinin yayın haklarını Erler Film'den satın aldı.

    Diziseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen yapım için Kanal D İç Yapımlar, dizinin yayın haklarını Erler Film'den satın aldı.

  6. Özgür Ozan'ın "Eylülde buluşuruz" mesajının ardından dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin?le Kanal D İç Yapımlar ile anlaşma masasına oturdu.

    Özgür Ozan'ın "Eylülde buluşuruz" mesajının ardından dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin?le Kanal D İç Yapımlar ile anlaşma masasına oturdu.

  7. Menajeriyle çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu Zafer Ergin, E"ski hikâyenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz?." mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını sevenlerine duyurdu.

    Menajeriyle çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan usta oyuncu Zafer Ergin, E"ski hikâyenin yeni başlangıcı için, Hasan kardeşimle beraberiz?." mesajıyla Arka Sokaklar dizisinin ekibinde yer alacağını sevenlerine duyurdu.

  8. Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor.

    Dizinin eski ekibiyle tek tek anlaşmalar yapılmaya devam ediliyor.