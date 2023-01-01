Euroleague'de Olaylı Gece

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü.

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