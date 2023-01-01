Euroleague'de Olaylı Gece
Real Madrid ile Partizan arasındaki EuroLeague play-off turu ikinci maçında olaylar çıktı.
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.
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Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü.
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Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.
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Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.
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Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.
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