İstanbul'dan Akın Akın O İllere Gidiyorlar
Tersine göç başladı!
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Türkiye nüfusunun yüzde 20?sinin yaşadığı megakent İstanbul?un demografik yapısı değişiyor.
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Kiraların gittikçe yükselmesi, şehirde yaşamayı her geçen gün zorlaştırırken, 6 Şubat?ta deprem korkusuyla yeniden yüzleşen İstanbullular çareyi başka illere göç etmekte buldu.
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Ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine göç eden İstanbulluların en çok taşınmak istediği şehir Samsun olurken, bunu Trakya ve İç Anadolu illeri takip ediyor.
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Şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul?da tersine göç hareketi başladı.
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1980?lerden bu yana yoğun göç alan ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20?sine ev sahipliği yapan İstanbul, artık göç veren il olarak konumlanıyor.
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Şirket tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bine yakın müşterisinin taşınma taleplerini inceleyerek bir rapor hazırlandı.
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Raporda, şubat ve mart 2023?teki talepler, 2022?nin aynı dönemiyle karşılaştırıldı.
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Rapora göre Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Eskişehir, Kayseri ve Samsun gibi şehirlere geçen yıla göre yoğun bir şekilde göç edildi.
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