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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması

İstanbul'da Kaç Kişi Oy Kullanacak?

İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak?

  1. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullanacağı İstanbul'da önceki seçime göre seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı.

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullanacağı İstanbul'da önceki seçime göre seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı.

  2. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yapılacak 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı.

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yapılacak 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kaldı.

  3. Sandık kurulu başkanları ve üyeleri belirlenip, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

    Sandık kurulu başkanları ve üyeleri belirlenip, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

  4. Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18'inin yer aldığı İstanbul'da da hareketlilik başladı.

    Beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni Meclis üyelerini belirleyecek seçmenlerin yaklaşık yüzde 18'inin yer aldığı İstanbul'da da hareketlilik başladı.

  5. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan megakentte yer aldı.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan megakentte yer aldı.

  6. Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

    Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

  7. Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

    Yurt içi ve dışındaki 64 milyon 113 bin 941 seçmenin 11 milyon 350 bin 971'i İstanbul'da kurulacak 1830 sandık alanında oy verecek.

  8. İstanbul'daki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

    İstanbul'daki seçmen sayısı 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 10 milyon 573 bin 543 olarak belirlenmişti. Buna göre, iki seçim arasındaki seçmen farkı 777 bin 428 olarak hesaplandı.

  9. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.

    İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 504 kişi oy kullanacak. En çok seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta ise 643 bin 14 kişi sandığa gidecek.

  10. TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 sandık alanında 71 bin 670 seçmen oy verecek.

    TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık mahallesi olan Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 sandık alanında 71 bin 670 seçmen oy verecek.

  11. En hareketli günlerini yaşayan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığında hazırlıklar devam ediyor. Muhtarlıkta, seçmen kağıtları okul isimlerine göre destelerle ayrılıp masalara dizildi.

    En hareketli günlerini yaşayan Adnan Kahveci Mahalle Muhtarlığında hazırlıklar devam ediyor. Muhtarlıkta, seçmen kağıtları okul isimlerine göre destelerle ayrılıp masalara dizildi.

  12. Mahalle Muhtarı Seyhan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, nüfusa göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un birinci mahallesi olduklarını söyledi. Yaklaşık 72 bin seçmen ile 114 bine yakın nüfusları bulunduğunu aktaran Topaloğlu, "Seçmen listelerimizi okullar olarak ayırdık, 9 okulumuz var. Kalabalık aileyiz ama seçmenlerimiz duyarlı. Gelip kendi seçmen kağıtlarını burada alıyorlar. Biz de görevlilerle birlikte yardımcı oluyoruz. Yorucu ama keyifli bir seçim olacak inşallah." dedi.

    Mahalle Muhtarı Seyhan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, nüfusa göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un birinci mahallesi olduklarını söyledi. Yaklaşık 72 bin seçmen ile 114 bine yakın nüfusları bulunduğunu aktaran Topaloğlu, "Seçmen listelerimizi okullar olarak ayırdık, 9 okulumuz var. Kalabalık aileyiz ama seçmenlerimiz duyarlı. Gelip kendi seçmen kağıtlarını burada alıyorlar. Biz de görevlilerle birlikte yardımcı oluyoruz. Yorucu ama keyifli bir seçim olacak inşallah." dedi.

  13. Topaloğlu, 2014 yılında mahallenin nüfusu 48 binlerdeyken muhtar seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Apartmanlar yüksek katlı olduğu için çok fazla insan gözükmüyor. Yüz ölçümü olarak küçüğüz, nüfus olarak büyük bir mahalleyiz. Buraya gelen çok mutlu oluyor. Bir önceki seçime oranla artış var, azalış olmuyor. Bugün bir misafirim vardı. Şöyle bir yorum yaptı. Sadece Adnan Kahveci'yi alan kişi milletvekili olabilir. Gerçekten Adnan Kahveci bu seçimi de birçok seçimi de şekillendirecek bir mahalle."

    Topaloğlu, 2014 yılında mahallenin nüfusu 48 binlerdeyken muhtar seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Apartmanlar yüksek katlı olduğu için çok fazla insan gözükmüyor. Yüz ölçümü olarak küçüğüz, nüfus olarak büyük bir mahalleyiz. Buraya gelen çok mutlu oluyor. Bir önceki seçime oranla artış var, azalış olmuyor. Bugün bir misafirim vardı. Şöyle bir yorum yaptı. Sadece Adnan Kahveci'yi alan kişi milletvekili olabilir. Gerçekten Adnan Kahveci bu seçimi de birçok seçimi de şekillendirecek bir mahalle."

  14. Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Tahtakale ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak dikkati çekiyor. Gündüz açılan iş yerleri nedeniyle hayli kalabalık olan mahalle gece ise sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Tahtakale'de yalnızca 14 seçmen oy kullanacak.

    Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Tahtakale ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olarak dikkati çekiyor. Gündüz açılan iş yerleri nedeniyle hayli kalabalık olan mahalle gece ise sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Tahtakale'de yalnızca 14 seçmen oy kullanacak.