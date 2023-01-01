İstanbul'da kaç kişi oy kullanacak?

Topaloğlu, 2014 yılında mahallenin nüfusu 48 binlerdeyken muhtar seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Apartmanlar yüksek katlı olduğu için çok fazla insan gözükmüyor. Yüz ölçümü olarak küçüğüz, nüfus olarak büyük bir mahalleyiz. Buraya gelen çok mutlu oluyor. Bir önceki seçime oranla artış var, azalış olmuyor. Bugün bir misafirim vardı. Şöyle bir yorum yaptı. Sadece Adnan Kahveci'yi alan kişi milletvekili olabilir. Gerçekten Adnan Kahveci bu seçimi de birçok seçimi de şekillendirecek bir mahalle."