İnsansız Kara Aracı 'Hars' TEKNOFEST'de

Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması

İnsansız Kara Aracı 'Hars' TEKNOFEST'de

Yabancı bitkileri imha ediyor

  1. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

    Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

  2. TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kulübü'nden Remzi Yılmaz, Meriç Setan, Yaren Çolak, Oğuzhan Polat, Fırat Türker Ircı, Can Bara ve Omar Tarabin'in oluşturduğu "Hars" takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde yarışıyor.

    TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kulübü'nden Remzi Yılmaz, Meriç Setan, Yaren Çolak, Oğuzhan Polat, Fırat Türker Ircı, Can Bara ve Omar Tarabin'in oluşturduğu "Hars" takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde yarışıyor.

  3. Remzi Yılmaz, takımlarıyla aynı ismi taşıyan tarımsal insansız kara aracı "Hars"a ilişkin açıklamada bulundu. Geliştirdikleri aracın araziye çıkarak her türlü koşulda yabancı bitkileri tespit edip imha işlemini gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Aracın üzerindeki robot kol ve kamera kullanılarak bitki tespiti gerçekleştirip nişan alıp imhası yapılıyor" diye konuştu.

    Remzi Yılmaz, takımlarıyla aynı ismi taşıyan tarımsal insansız kara aracı "Hars"a ilişkin açıklamada bulundu. Geliştirdikleri aracın araziye çıkarak her türlü koşulda yabancı bitkileri tespit edip imha işlemini gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, "Aracın üzerindeki robot kol ve kamera kullanılarak bitki tespiti gerçekleştirip nişan alıp imhası yapılıyor" diye konuştu.

  4. Yılmaz, aracın süspansiyon sistemiyle çalıştığını aktararak, şunları kaydetti: "Araç, her türlü arazi koşuluna uygun bir şekilde ilerliyor. Motoru yük taşımak için uygun. Araç, tamamen pratik bir şekilde tasarlanmış olup hiçbir kapak vesaire bulunmamakta. Araçta herhangi bir elektronik müdahale gerektiğinde içinde çekmece sistemi mevcut. Çektiğimizde kartlar tamamen dışarı çıkmakta, müdahalemizi gerçekleştirip geri içeriye itmekteyiz. Saç kesiminden tutun, pleksilerine ve diğer parçalarına kadar her şey tamamen öğrenciler tarafından yapıldı.

    Yılmaz, aracın süspansiyon sistemiyle çalıştığını aktararak, şunları kaydetti: "Araç, her türlü arazi koşuluna uygun bir şekilde ilerliyor. Motoru yük taşımak için uygun. Araç, tamamen pratik bir şekilde tasarlanmış olup hiçbir kapak vesaire bulunmamakta. Araçta herhangi bir elektronik müdahale gerektiğinde içinde çekmece sistemi mevcut. Çektiğimizde kartlar tamamen dışarı çıkmakta, müdahalemizi gerçekleştirip geri içeriye itmekteyiz. Saç kesiminden tutun, pleksilerine ve diğer parçalarına kadar her şey tamamen öğrenciler tarafından yapıldı.

  5. Yazılım da tarafımızdan geliştirildi. Yarı otonom, manuel ve tam otonom şekilde araç kullanılabiliyor. Bu aracı geleceğe dönük bir platform olarak oluşturduk. Gerekli düzenlemelerle tarımsal insansız kara aracı olarak kullanımın yanı sıra mayın tarama dedektörü ve silahlı insansız kara aracı olarak toplamda 3 versiyon olarak geliştirmeyi planlıyoruz."

    Yazılım da tarafımızdan geliştirildi. Yarı otonom, manuel ve tam otonom şekilde araç kullanılabiliyor. Bu aracı geleceğe dönük bir platform olarak oluşturduk. Gerekli düzenlemelerle tarımsal insansız kara aracı olarak kullanımın yanı sıra mayın tarama dedektörü ve silahlı insansız kara aracı olarak toplamda 3 versiyon olarak geliştirmeyi planlıyoruz."