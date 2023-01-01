İnsansız Kara Aracı 'Hars' TEKNOFEST'de

Yılmaz, aracın süspansiyon sistemiyle çalıştığını aktararak, şunları kaydetti: "Araç, her türlü arazi koşuluna uygun bir şekilde ilerliyor. Motoru yük taşımak için uygun. Araç, tamamen pratik bir şekilde tasarlanmış olup hiçbir kapak vesaire bulunmamakta. Araçta herhangi bir elektronik müdahale gerektiğinde içinde çekmece sistemi mevcut. Çektiğimizde kartlar tamamen dışarı çıkmakta, müdahalemizi gerçekleştirip geri içeriye itmekteyiz. Saç kesiminden tutun, pleksilerine ve diğer parçalarına kadar her şey tamamen öğrenciler tarafından yapıldı.