Ünlü İsimden Herkesi Üzen Haber
11 cm bağırsağı alınan Hüsnü Şenlendirici'den açıklama! "Hayatın sağlıktan ibaret olduğunu..."
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Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Şenlendirici, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
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Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.
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BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.
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Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.
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BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.
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Kanal D?deki ?Şarkılar Bizi Söyler?in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle bir süre programa ara vermişti. Şenlendirici ara verdiği programa geri döndü.
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HASTALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA! Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak ??Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor??? diyerek, duygularını ifade etti.
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SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.
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Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.
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HASTANE ODASINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
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Hüsnü Şenlendirici ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
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Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdiğım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..