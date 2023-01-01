Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması

Ünlü İsimden Herkesi Üzen Haber

11 cm bağırsağı alınan Hüsnü Şenlendirici'den açıklama! "Hayatın sağlıktan ibaret olduğunu..."

  1. Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Şenlendirici, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

    Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Şenlendirici, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

  2. Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.

    Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can ve Hakan Altun ile program yapan 46 yaşındaki ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den herkesi üzen bir haber geldi.

  3. BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

    BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI İki çocuk babası olan Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi.

  4. Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.

    Zor günler geçiren ünlü klarnetçi hastalığı nedeniyle dün özel bir hastaneden ameliyat oldu.

  5. BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.

    BAĞIRSAĞI 11 CM... Bir süredir sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındı.

  6. Kanal D?deki ?Şarkılar Bizi Söyler?in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle bir süre programa ara vermişti. Şenlendirici ara verdiği programa geri döndü.

    Kanal D?deki ?Şarkılar Bizi Söyler?in sunucularından Hüsnü Şenlendirici hastalığı nedeniyle bir süre programa ara vermişti. Şenlendirici ara verdiği programa geri döndü.

  7. HASTALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA! Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak ??Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor??? diyerek, duygularını ifade etti.

    HASTALIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA! Hastalığı boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü sanatçı yaşadığı süreçle ilgili olarak ??Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor??? diyerek, duygularını ifade etti.

  8. SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMU NASIL? Sağlık durumu merak edilen ünlü müzisyenin 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi.

  9. Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.

    Sanat camiasından birçok ünlü isim ve yakınları ünlü klarnetçiye bu zor gününde destek oldu.

  10. HASTANE ODASINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    HASTANE ODASINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

  11. Hüsnü Şenlendirici ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

    Hüsnü Şenlendirici ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

  12. Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdiğım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..

    Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim... Geçen hafta yaptırdiğım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim.. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım Sevgiyle kalın..