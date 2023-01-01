Yeni Villasına Servet Ödedi!

"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ" 48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında.