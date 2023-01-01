Yeni Villasına Servet Ödedi!
Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve önümüzdeki sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldıklarından beri devam eden yeni ev arayışı sonuçlandı.
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Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve önümüzdeki sezonda ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun, ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldıklarından beri devam eden yeni ev arayışı sonuçlandı. Ünlü ismin, ailesinin ve çalışanlarının rahat edebilmesi için aldığı yeni villasına servet ödediği iddia edildi.
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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.
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''BU BAYRAMDA BÜYÜKLERİMİZLE DEĞİL KÜÇÜKLERİMİZLE İLGİLENDİK'' Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, Ramazan Bayramı?nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek, "Bayram güzel geçti.
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Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" ifadelerini kullandı.
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''YER ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM BAZI İŞLER VAR'' Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.
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"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ" 48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında.
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EV ARAYIŞINDA MUTLU SON Tüm bunların ardından Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir aradığı ev için mutlu sona ulaştı. İkinci çocuğu Leyla doğduktan sonra büyük bir villa arayışına giren oyuncunun, Beykoz?daki ünlü bir siteden yer satın aldığı ortaya çıktı.
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İmirzalıoğlu?nun, dört kişilik ailesi ve çalışanlarının rahat edebilmesi için yeni yuvasına 4 milyon dolar (77 milyon TL) ödediği iddia edildi.
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SİPARİŞ VERMEYE BAŞLADILAR Çiftin, önümüzdeki günlerde taşınacakları villanın bazı yerlerinde değişiklik yapacağı da öğrenildi.
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Evin iç dekorasyonuyla oyuncunun eşi Sinem Kobal?ın yakından ilgilendiği söyleniyor. Önümüzdeki sezonda bir diziyle izleyici karşısına çıkacak olan ikili, yeni yuvaları için eşya ve aksesuar bakarak, sipariş vermeye başladı.