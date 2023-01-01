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Seçime Günler Kala Son Anket!

Seçim çalışmalarında son günlere girilmesiyle birlikte Optimar Araştırma son seçim anketini açıkladı.

  1. Türkiye, 15 gün sonra sandığa gidiyor. Heyecanla beklenen büyük seçimlerin öncesinde, siyasi arenada hararet artıyor. Bu kapsamda siyasi partilerin hazırlıkları sürerken bir yandan da anket çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

    Türkiye, 15 gün sonra sandığa gidiyor. Heyecanla beklenen büyük seçimlerin öncesinde, siyasi arenada hararet artıyor. Bu kapsamda siyasi partilerin hazırlıkları sürerken bir yandan da anket çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

  2. Optimar'dan seçim anketi <br> Son olarak Optimar Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. <br> Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi. <br> Ankete katılan vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

    Optimar'dan seçim anketi
    Son olarak Optimar Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
    Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.
    Ankete katılan vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan önde <br> Katılımcıların yüzde 48,6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı. <br> Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,1'de kaldı. <br> Diğer adaylardan Muharrem İnce'nin yüzde 4,3 Sinan Oğan'ın ise yüzde 3,0 seviyesinde bir oy aldığı görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan önde
    Katılımcıların yüzde 48,6'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana oy kullandı.
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,1'de kaldı.
    Diğer adaylardan Muharrem İnce'nin yüzde 4,3 Sinan Oğan'ın ise yüzde 3,0 seviyesinde bir oy aldığı görüldü.

  4. Seçimler ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ipi göğüslüyor <br> Optimar Araştırma, vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tercih yapacaklarını da sordu. <br> Çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,3 puan önünde bir oy oranına sahip oldu.

    Seçimler ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan ipi göğüslüyor
    Optimar Araştırma, vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tercih yapacaklarını da sordu.
    Çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,3 puan önünde bir oy oranına sahip oldu.

  5. İkinci tur sonuçları <br> Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda oluşacak tablo şu şekilde: <br> Recep Tayyip Erdoğan: %51,4 <br> Kemal Kılıçdaroğlu: 48,6

    İkinci tur sonuçları
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda oluşacak tablo şu şekilde:
    Recep Tayyip Erdoğan: %51,4
    Kemal Kılıçdaroğlu: 48,6

  6. Araştırma şirketi vatandaşlara "14 Mayıs?ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu. <BR> AK Parti zirvede <br> Kararsızlar ve oy kullanmayanlar dağıtılmadan yapılan çalışmada AK PARTİ 38,6 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, CHP ise 30,1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

    Araştırma şirketi vatandaşlara "14 Mayıs?ta yapılacak olan milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu sordu.
    AK Parti zirvede
    Kararsızlar ve oy kullanmayanlar dağıtılmadan yapılan çalışmada AK PARTİ 38,6 oy oranı ile ilk sırada yer alırken, CHP ise 30,1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

  7. Partilerin kararsızlar dağıtılmadan oluşan oy sıralaması ise şu şekilde oluştu: <br> AK Parti: %38,6 <br> CHP: %30,1 <br> HDP: %7,8 <br> MHP: %7,7 <br> İyi Parti: %7,0 <br> Memleket Partisi:%4,0 <br> Türkiye İşçi Partisi: %1,3 <br> Büyük Birlik Partisi: %1,0 <br> Yeniden Refah Partisi: %1,0 <br> Zafer Partisi: %0,9 <br> Diğer: %0,7

    Partilerin kararsızlar dağıtılmadan oluşan oy sıralaması ise şu şekilde oluştu:
    AK Parti: %38,6
    CHP: %30,1
    HDP: %7,8
    MHP: %7,7
    İyi Parti: %7,0
    Memleket Partisi:%4,0
    Türkiye İşçi Partisi: %1,3
    Büyük Birlik Partisi: %1,0
    Yeniden Refah Partisi: %1,0
    Zafer Partisi: %0,9
    Diğer: %0,7