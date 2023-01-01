Seçime Günler Kala Son Anket!

Optimar'dan seçim anketi

Son olarak Optimar Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.

Ankete katılan vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.