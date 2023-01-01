Ezber Bozan Kurtlu Elma Önerisi!

Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Togg'da teslimatlar başladı
Togg'da teslimatlar başladı
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
12 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak yağışa dikkat
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu

Ezber Bozan Kurtlu Elma Önerisi!

Prof. Dr. Canan Karatay, kurtlu elmanın organik olduğunu ve dağdan toplanan kutlu elmaların tüketilebileceğini söyledi.

  1. Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programlarda, etkinliklerde ve kendi YouTube kanalında sağlıklı yaşam önerilerinde bulunuyor. Sağlık için doğal beslenmeyi savunan kişilere yön veren Karatay, mutfağımızda bulunan fark etmediğimiz tehlikeleri sıralayarak asla almamamız gereken gıdaları açıkladı.

    Prof. Dr. Canan Karatay katıldığı programlarda, etkinliklerde ve kendi YouTube kanalında sağlıklı yaşam önerilerinde bulunuyor. Sağlık için doğal beslenmeyi savunan kişilere yön veren Karatay, mutfağımızda bulunan fark etmediğimiz tehlikeleri sıralayarak asla almamamız gereken gıdaları açıkladı.

  2. "PAKETE GİRMİŞ HİÇBİR ŞEYİ ALMAYIN"

    "PAKETE GİRMİŞ HİÇBİR ŞEYİ ALMAYIN"

  3. Karatay, "Ben onu bilmem ben köy tereyağı diyorum. Pakete girmiş hiçbir şeyi almayın. Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor." diyerek paketli gıdaların zararlı olduğunu belirtti.

    Karatay, "Ben onu bilmem ben köy tereyağı diyorum. Pakete girmiş hiçbir şeyi almayın. Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor." diyerek paketli gıdaların zararlı olduğunu belirtti.

  4. BİR TATLI KAŞIĞI TUZ BU HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

    BİR TATLI KAŞIĞI TUZ BU HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

  5. "Hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur, mineralli sudur. Tuz denildiğinde kaya tuzundan bahsediyorum. Endüstriyel tuz tehlikelidir. Kristal kaya tuzunda 84 tane doğal küçük mineraller vardır. Bunlara insan vücudunun ihtiyacı vardır. Bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu her gün tüketebilirsiniz. Tuz ve mineraller Alzheimer'ı, Parkinson'u, bunamayı önlüyor."

    "Hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur, mineralli sudur. Tuz denildiğinde kaya tuzundan bahsediyorum. Endüstriyel tuz tehlikelidir. Kristal kaya tuzunda 84 tane doğal küçük mineraller vardır. Bunlara insan vücudunun ihtiyacı vardır. Bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu her gün tüketebilirsiniz. Tuz ve mineraller Alzheimer'ı, Parkinson'u, bunamayı önlüyor."

  6. "Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın!"

    "Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın!"

  7. GAZLI İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANI HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

    GAZLI İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANI HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

  8. "Vücudumuzun şekere ihtiyacı yoktur. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bir tek onların şekere ihtiyacı vardır. Çekirdeği olmadığı için enerji üretemezler ama diğer bütün hücrelerimiz gerekli enerjiyi üretir. Kırmızı kan hücrelerinin 24 saatte şeker ihtiyacı bir kesme şeker kadardır. Gazlı içeceğin bir kutusunda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi."

    "Vücudumuzun şekere ihtiyacı yoktur. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bir tek onların şekere ihtiyacı vardır. Çekirdeği olmadığı için enerji üretemezler ama diğer bütün hücrelerimiz gerekli enerjiyi üretir. Kırmızı kan hücrelerinin 24 saatte şeker ihtiyacı bir kesme şeker kadardır. Gazlı içeceğin bir kutusunda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi."