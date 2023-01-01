Gül Sunal'dan Kemal Sunal'a: Elbet bir gün buluşacağız

''BEN HALA O ŞARKIYI SÖYLÜYORUM''

Kemal Sunal ile nikahtan bir karesine yer veren Gül Sunal, paylaşımının altına duygusal bir not düştü: Tanıştığımız günlerde popüler olan şarkı, bizim şarkımız oldu. Kemal, İstanbul?da ben Ankara?da. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Ben hala o şarkıyı söylüyorum. 30 Nisan 1975, saat 13:15.