İşte Nisan Ayı Anketleri!

2023 SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM NE?

Türkiye'de faaliyet gösteren ve düzenli olarak seçim anketleri yapan SONAR, Areda Survey, GENAR, MAK, ORC, Asal, Aksoy, Ada, EUROPOLL, Pusula, Bulgu, Yöneylem, ArtıBir, Saros, Türkiye Raporu, AR-G, PİAR ve ALF'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamuoyu araştırma şirketi seçimin nabzını anbean tutmaya çalışıyor. Peki bu anket firmalarının yaptıkları anketlerin sonuçlarına göre partilerin oy oranları kaç? İttifakların oy oranları ne? Cumhurbaşkanı adayları yüzde kaç oy alıyor? Anketlerde Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu önde? İşte son seçim anketleri sonucunda ortaya çıkan ortalamalar: