Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmini Açıkladı! Adı 'KAAN'...
Yerli savaş uçağının adı 'KAAN'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, ''Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda, her alanda varız.'' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzak Sanayii'nin (TUSAŞ), Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye gelmesinin ardından HÜRJET ve Milli Muharebe Uçağı'nın (MMU) pilotlarına bağlanarak hareket etme talimatını verdi.
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Son aylarda savunma sanayisinde art arda milleti sevince boğan müjdeler verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bunların arasında TCG Anadolu gemimizin donanmamıza katılması var. İMECE uydumuzun başarıyla uzaya fırlatılması var. Altay tankımızın test için Silahlı Kuvvetlerimize teslim edilmesi var. GÖKBEY helikopterimizin yerli motorla uçması var. İlk defa bir insansız deniz aracımızdan torpido atılması var. Hamdolsun artık karada, denizde ve deniz altında, havada, uzayda, her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın inşallah çok daha yenilerini göreceğiz." diye konuştu.
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"Gazi Mustafa Kemal, 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'nin açılışında şunları söylüyor. 'İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar.' Aslında Gazi'nin işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuşlar, Selahattin Reşit Alanlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller teşebbüs etmişti. Ama bu vizyoner ve cesur girişimcilerimiz hem içeriden hem dışarıdan engellendiler. Esasen rahmetli hocamız Necmettin Erbakan'a her ağır sanayi hamlesi deyişinde yapılan hücumlar da aynı habis zihniyetin ürünüydü. Maalesef bu ülkenin daha pek çok pırıl pırıl beyninin aynı yöndeki çabaları, sinsi yöntemlerle sabote edildi."
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Son 20 yılda birikimleri, azimleri, çalışkanlıkları, kabiliyetleri ve dirayetleriyle Türkiye'nin savunma sanayinde hızla üst sıralara çıkmasında emeği olanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Eğer bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyorsak bunda hem güvenliğimizin sigortası hem teknolojik ilerlemenin lokomotifi olan savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıların çok büyük payı var." diye konuştu.
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Türk havacılığında kritik bazı projelerle, geçen günlerde önemli kilometre taşlarını geride bıraktığını kaydeden Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimizin ana savaş gücü olacak Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Ülkemizin ilk insanlı, süpersonik jet uçağı olan Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Eyvallah... Bu millet yapar, inandı mı yapar. Atak Taarruz Helikopteri'mizin abisi diyebileceğimiz ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'yi ilk kez havalandırdık." dedi.
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"Aynı şekilde çok önemli görevler üstlenecek ANKA-3, muharip insansız savaş uçağımızla inşallah önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak. Kızılelma ve ANKA-3, KAAN ile otonom şekilde kol uçuşu yapacaklar. Hepsi de yerli mühimmatlarımızla görev icra edecekler. Böylece silahlı insansız hava aracı standartlarını dünya çapında en üst düzeye çıkarmış olacağız. Dost ve müttefik ülkeler için de üretimine başladığımız Hürkuş, şimdiden uluslararası bir platforma dönüştü. Yakında Nijer ve Çad'a ilk ürünleri veriyoruz. Milli helikopterimiz Gökbey'den de mutlu haberler alıyoruz. Gökbey, artık kendi mühendislerimizin tasarladığı türbinli motorla uçuyor.
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"Savunma sanayii asla sadece savunma sanayii değildir." diyen Erdoğan, "Savunma sanayii demek elbette öncelikle kendi ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz tasarım ve üretim altyapısını kurmak demektir. Ama bunun ötesinde savunma sanayii, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak eko sistemin lokomotifidir. Asırlık hayalleri gerçekleştirmenin gururuyla bir kez daha bugün istikbal diyorum." değerlendirmesinde bulundu.