Whatsapp Yeni Özelliğini Duyurdu!
Ses kayıtlarından kelime araması yapılabilecek...
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WhatsApp sunduğu yeni beta sürümüyle kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Yeni eklenecek özellik sayesinde artık sesler metin haline dönüştürülebilecek. Bu sayede kullanıcılar sesli mesajların içerisinde kelime araması da yapabilecek. İşte WhatsApp'ın sesli mesajla ilgili detayları
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Türkiye'de en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp olarak biliniyor. İlgili uygulamanın ekleyeceği yeni özellik, iletişimin kolaylaşması için büyük bir gelişim olacak. Bu özellik sayesinde sesli mesajlar metin halinde okunabilecek.
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WHATSAPP SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ
WhatsApp yeni ekleyeceği özellik sayesinde kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümü 23.03.73 de eklenen özellik sayesinde sesli mesajların otomatik olarak metne dönüştürülmesi işlemi sağlandı. Ayrıca ilgili özellik istenmeyen durumlarda kapatılabiliyor.
WhatsApp tarafından geliştirilen yeni özellik sayesinde anlık olarak sesli mesajları dinleyemeyen kişilerin iletişim problemi ortadan kalkıyor. İlgili ses kaydını metne dönüştürebilecek. Bu sayede ses problemlerinden kaynaklı iletişim kesintisi ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bir taraf yazarken diğer taraf sesli mesaj gönderebilecek. Tercihe bağlı olarak ses kaydı dinlenebilir ya da yazılı metne dönüştürülebilir.
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SESLİ MESAJDAN KELİME ARAMASI YAPILABİLECEK
WhatsApp tarafından geliştirilen özelliğin en büyük faydalarından biri, kelime aramasındaki kolaylık olacak. Bir ses kaydının içerisinden belirli kelimeyi bulmak için tüm ses kaydının dinlenmesi gerekiyor. Bu özellik sayesinde ses kayıtları metin haline dönüştürülebilecek. Bu sayede sesli mesajdan kelimeler ayırt edilebilecek. WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıcılar arasında merak uyandırmaya başladı.