Whatsapp Yeni Özelliğini Duyurdu!

WHATSAPP SESLİ MESAJ ÖZELLİĞİ

WhatsApp yeni ekleyeceği özellik sayesinde kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümü 23.03.73 de eklenen özellik sayesinde sesli mesajların otomatik olarak metne dönüştürülmesi işlemi sağlandı. Ayrıca ilgili özellik istenmeyen durumlarda kapatılabiliyor.

WhatsApp tarafından geliştirilen yeni özellik sayesinde anlık olarak sesli mesajları dinleyemeyen kişilerin iletişim problemi ortadan kalkıyor. İlgili ses kaydını metne dönüştürebilecek. Bu sayede ses problemlerinden kaynaklı iletişim kesintisi ortadan kalkmış olacak. Ayrıca bir taraf yazarken diğer taraf sesli mesaj gönderebilecek. Tercihe bağlı olarak ses kaydı dinlenebilir ya da yazılı metne dönüştürülebilir.