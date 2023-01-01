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Patates Kızartması Sevenler Bu Habere Üzülecek!

Lezzetiyle hiç kimsenin karşı koyamadığı patates kızartmasıyla ilgili bir gerçek duyan herkesi şaşırttı.

  1. Türk mutfağının en sevilen besinlerinden biri olan patates, kızartma, haşlama, fırınlama ve közleme usulüyle pişirilir. Hem sade bir şekilde tüketilen, hem de yemeklerin içerisine eklenen bu besin, kısa sürede hazırlandığı için çalışan kişilerin de favorisidir. Lezzetiyle hiç kimsenin karşı koyamadığı patates kızartmasıyla ilgili bir gerçek duyan herkesi şaşırttı. Yapılan son araştırmalar aşırı kızartma tüketmenin depresyon ve kaygıyı artırdığı ortaya koydu.

    Türk mutfağının en sevilen besinlerinden biri olan patates, kızartma, haşlama, fırınlama ve közleme usulüyle pişirilir. Hem sade bir şekilde tüketilen, hem de yemeklerin içerisine eklenen bu besin, kısa sürede hazırlandığı için çalışan kişilerin de favorisidir. Lezzetiyle hiç kimsenin karşı koyamadığı patates kızartmasıyla ilgili bir gerçek duyan herkesi şaşırttı. Yapılan son araştırmalar aşırı kızartma tüketmenin depresyon ve kaygıyı artırdığı ortaya koydu.

  2. Patates kızartmasını çok sık tüketmenin ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ortaya çıkardı. Yapılan son araştırmalar patates kızartmasını çok sevenleri üzdü. Çünkü patates kızartmasının depresyon ve kaygıyı artırdığı ortaya çıktı.

    Patates kızartmasını çok sık tüketmenin ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ortaya çıkardı. Yapılan son araştırmalar patates kızartmasını çok sevenleri üzdü. Çünkü patates kızartmasının depresyon ve kaygıyı artırdığı ortaya çıktı.

  3. Çinli araştırmacılar kızartmaların yüzde 12 artan kaygı riski ve yüzde 7 daha yüksek depresyon riski ile bağlantılı olduğunu ve en çokta genç yaştaki erkekleri etkilediğini açıkladı.

    Çinli araştırmacılar kızartmaların yüzde 12 artan kaygı riski ve yüzde 7 daha yüksek depresyon riski ile bağlantılı olduğunu ve en çokta genç yaştaki erkekleri etkilediğini açıkladı.

  4. 11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

    11 yıl boyunca kızarmış gıda tüketen 140 binden fazla kişiden elde edilen veriler, kızarmış gıda tüketimiyle kaygı bozukluğu ve depresyon arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

  5. "DEPRESYONUN SEBEBİ KIZARMIŞ BESİNLER OLABİLİR"

    "DEPRESYONUN SEBEBİ KIZARMIŞ BESİNLER OLABİLİR"

  6. Araştırmada depresyonun artmasının sebebinin patates bazlı yiyecekleri kızartırken oluşan bir madde olan akrilamid olduğundan şüpheleniyor.

    Araştırmada depresyonun artmasının sebebinin patates bazlı yiyecekleri kızartırken oluşan bir madde olan akrilamid olduğundan şüpheleniyor.

  7. Araştırmacılar kızarmış patates tüketmenin, kızarmış beyaz et yemeye kıyasla %2 daha fazla depresyon riski taşıdığını buldu.

    Araştırmacılar kızarmış patates tüketmenin, kızarmış beyaz et yemeye kıyasla %2 daha fazla depresyon riski taşıdığını buldu.

  8. Genel olarak, 12.735 depresyon vakası ve 8.294 anksiyete vakası tespit edildi ve genç erkekler genellikle en çok kızarmış yiyecekleri tükettiği için daha çok risk altında olduğunu ortaya koydu.

    Genel olarak, 12.735 depresyon vakası ve 8.294 anksiyete vakası tespit edildi ve genç erkekler genellikle en çok kızarmış yiyecekleri tükettiği için daha çok risk altında olduğunu ortaya koydu.

  9. Daha önce Aralık ayında yayınlanan ayrı bir çalışmada da , aşırı işlenmiş gıdaların günlük tüketimi ile yetişkinler arasında bilişsel gerileme arasında bir bağlantı tespit edilmişti.

    Daha önce Aralık ayında yayınlanan ayrı bir çalışmada da , aşırı işlenmiş gıdaların günlük tüketimi ile yetişkinler arasında bilişsel gerileme arasında bir bağlantı tespit edilmişti.

  10. Son araçtırmalarda da tamamen ruh sağlığını etkilediği ortaya çıktı. <br> Araştırmayı yapan uzmanlar, "Kızarmış yiyecekleri çok fazla tüketmenin kaygı ve depresyon riskini çok fazla artırıyor" dedi. Vücut sağlığını ve ruh sağlını korumak için sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğini önerdiler.

    Son araçtırmalarda da tamamen ruh sağlığını etkilediği ortaya çıktı.
    Araştırmayı yapan uzmanlar, "Kızarmış yiyecekleri çok fazla tüketmenin kaygı ve depresyon riskini çok fazla artırıyor" dedi. Vücut sağlığını ve ruh sağlını korumak için sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğini önerdiler.