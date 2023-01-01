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Tırnağınızdaki Bu Belirtiler Hastalık Habercisi!

Tırnağınızdaki bu belirtiler hastalık habercisi!

  1. SOLUK TIRNAKLAR <br> Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.

    SOLUK TIRNAKLAR
    Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.

  2. KALIN TIRNAKLAR <br> Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.

    KALIN TIRNAKLAR
    Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.

  3. ÇATLAK TIRNAKLAR <br> Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.

    ÇATLAK TIRNAKLAR
    Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.

  4. KAŞIK TIRNAKLAR <br> Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.

    KAŞIK TIRNAKLAR
    Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.

  5. ÇÖKÜNTÜLÜ TIRNAKLAR <br> Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.

    ÇÖKÜNTÜLÜ TIRNAKLAR
    Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.

  6. DALGALI TIRNAK <br> Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.

    DALGALI TIRNAK
    Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.

  7. KIRILGAN TIRNAK <br> Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.

    KIRILGAN TIRNAK
    Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.

  8. YUMRU TIRNAKLAR <br> Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.

    YUMRU TIRNAKLAR
    Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.