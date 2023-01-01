Tırnağınızdaki Bu Belirtiler Hastalık Habercisi!
Tırnağınızdaki bu belirtiler hastalık habercisi!
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SOLUK TIRNAKLAR
Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.
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KALIN TIRNAKLAR
Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.
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ÇATLAK TIRNAKLAR
Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.
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KAŞIK TIRNAKLAR
Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.
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ÇÖKÜNTÜLÜ TIRNAKLAR
Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.
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DALGALI TIRNAK
Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.
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KIRILGAN TIRNAK
Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.
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YUMRU TIRNAKLAR
Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.