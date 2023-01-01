Doğru Zayıflama Formülünü Paylaştı

Sağlıklı beslenme adına her zaman önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay bu defa sağlıklı zayıflamak ile ilgili çok işe yarayacak çay tarifi önerdi. Tam da düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün hazırlığı olan bir sürü gelin adayının işine yarayacak tarif internette en çok aratılanlar arasına girdi.