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Doğru Zayıflama Formülünü Paylaştı

İşte Canan Karatay'ın önerdiği dal yapraklarıyla yapılan çay tarifi sizlerle...

  1. Canan Karatay zayıflamak isteyen kişiler ve özellikle düğüne hazırlanan gelinler için doğru zayıflama formülünü paylaştı. Düğününe kısa bir süre kalan ve tığ gibi olmak isteyen herkesin uygulayacağı bu çay sayesinde vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz. İşte Canan Karatay'ın önerdiği dal yapraklarıyla yapılan çay tarifi sizlerle...

    Canan Karatay zayıflamak isteyen kişiler ve özellikle düğüne hazırlanan gelinler için doğru zayıflama formülünü paylaştı. Düğününe kısa bir süre kalan ve tığ gibi olmak isteyen herkesin uygulayacağı bu çay sayesinde vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz. İşte Canan Karatay'ın önerdiği dal yapraklarıyla yapılan çay tarifi sizlerle...

  2. Sağlıklı beslenme adına her zaman önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay bu defa sağlıklı zayıflamak ile ilgili çok işe yarayacak çay tarifi önerdi. Tam da düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün hazırlığı olan bir sürü gelin adayının işine yarayacak tarif internette en çok aratılanlar arasına girdi.

    Sağlıklı beslenme adına her zaman önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay bu defa sağlıklı zayıflamak ile ilgili çok işe yarayacak çay tarifi önerdi. Tam da düğün sezonun açılmasıyla birlikte düğün hazırlığı olan bir sürü gelin adayının işine yarayacak tarif internette en çok aratılanlar arasına girdi.

  3. Verdiği beslenme tüyolarıyla öne çıkan Karatay bahsettiği çay sayesinde sağlıklı zayıflayıp vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Uzman isim özellikle zayıflamak isteyen gelin adaylarına kiraz dallarından yapılan çayı önerdi.

    Verdiği beslenme tüyolarıyla öne çıkan Karatay bahsettiği çay sayesinde sağlıklı zayıflayıp vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Uzman isim özellikle zayıflamak isteyen gelin adaylarına kiraz dallarından yapılan çayı önerdi.

  4. Peki iğne ipliğe döndüren kiraz yapraığı çayı nasıl yapılır? İşte tarif: <br> KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ <br> Malzemeler: <br> 1 tutam kiraz yaprağı 4-5 adet kiraz sapı 2 su bardağı

    Peki iğne ipliğe döndüren kiraz yapraığı çayı nasıl yapılır? İşte tarif:
    KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ
    Malzemeler:
    1 tutam kiraz yaprağı 4-5 adet kiraz sapı 2 su bardağı

  5. Yapılışı: <br> 1 tutam kiraz yaprağı ve 4-5 adet kiraz sapını 1 cezvenin içine koyun. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve 5 dakika çayın dinlenmesini sağlayın. Dinlenen çayı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz içine bir çubuk tarçın koyup bu şekilde tüketebilirsiniz.

    Yapılışı:
    1 tutam kiraz yaprağı ve 4-5 adet kiraz sapını 1 cezvenin içine koyun. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve 5 dakika çayın dinlenmesini sağlayın. Dinlenen çayı süzüp tüketebilirsiniz. Tatlandırmak isterseniz içine bir çubuk tarçın koyup bu şekilde tüketebilirsiniz.

  6. KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ? <br> İdrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilir. 2 hafta içtikten sonra mutlaka ara vermeli. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin çayı içerken mutlaka yemeklerine dikkat etmeleri ve günde en az yarım saat spor yapmaları tavsiye edilmektedir.

    KİRAZ YAPRAĞI ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?
    İdrar söktürücü özelliği olduğundan dolayı günde en fazla 2 bardak tüketilmesi tavsiye edilir. 2 hafta içtikten sonra mutlaka ara vermeli. Ayrıca zayıflamak isteyenlerin çayı içerken mutlaka yemeklerine dikkat etmeleri ve günde en az yarım saat spor yapmaları tavsiye edilmektedir.

  7. KİRAZ YAPRAĞI FAYDALARI <br> - Kiraz yaprakları yağ yakmaya yardımcı olur. - Damar tıkanıklığına iyi gelir. - Vücuttaki biriken ödemi atar ve kanı sulandırır. - Böbrekleri temizler.

    KİRAZ YAPRAĞI FAYDALARI
    - Kiraz yaprakları yağ yakmaya yardımcı olur. - Damar tıkanıklığına iyi gelir. - Vücuttaki biriken ödemi atar ve kanı sulandırır. - Böbrekleri temizler.

  8. - Kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçer ve damarların içten yağlanmasını büyük ölçüde azaltır. - Uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylelikle hızlıca kilo vermenize yardımcı olur.

    - Kalp damar rahatsızlıklarının önüne geçer ve damarların içten yağlanmasını büyük ölçüde azaltır. - Uzun süre tokluk hissi sağlar. Böylelikle hızlıca kilo vermenize yardımcı olur.