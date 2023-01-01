Kızılelma, İzmir'e giden TCG Anadolu'yu selamladı

Kızıelma, TCG Anadolu'yu selamladı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sarayburnu'nda ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İzmir'e doğru yola çıktı.

Öte yandan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son bulmasıyla evine döndü.