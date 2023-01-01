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Kızılelma, İzmir'e Giden TCG Anadolu'yu Selamladı

Kızılelma, İzmir'e giden TCG Anadolu'yu selamladı

  1. Kızıelma, TCG Anadolu'yu selamladı<br> Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin vatandaşların ziyaretine açıldı. <br> Sarayburnu'nda ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İzmir'e doğru yola çıktı. <br> Öte yandan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son bulmasıyla evine döndü.

    Kızıelma, TCG Anadolu'yu selamladı
    Türkiye'nin en büyük askeri gemisi unvanını taşıyan TCG Anadolu, teslim töreninin vatandaşların ziyaretine açıldı.
    Sarayburnu'nda ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İzmir'e doğru yola çıktı.
    Öte yandan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in son bulmasıyla evine döndü.

  2. Kızılelma ile TCG Anadolu aynı karede <br> Kızılelma dönüş yolunda, Çanakkale Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisiyle yolda karşılaştı.. <br> Kızılelma'nın TCG Anadolu'yu selamladığı anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.

    Kızılelma ile TCG Anadolu aynı karede
    Kızılelma dönüş yolunda, Çanakkale Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisiyle yolda karşılaştı..
    Kızılelma'nın TCG Anadolu'yu selamladığı anlar ise Bayraktar Akıncı TİHA'nın kamerasına yansıdı.