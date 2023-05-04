İşte Son Ankete Göre Durum!

Hakan Bayrakçı yaptığı son anketin sonuçlarını açıklarken şu ifadeleri kullandı: ''2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var. DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.