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İşte Son Ankete Göre Durum!

Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

  1. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında paylaştı.

    SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında paylaştı.

  2. Hakan Bayrakçı yaptığı son anketin sonuçlarını açıklarken şu ifadeleri kullandı: ''2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var. DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.

    Hakan Bayrakçı yaptığı son anketin sonuçlarını açıklarken şu ifadeleri kullandı: ''2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var. DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.

  3. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

    İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İYİ Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

  4. Seçim ikinci tura gelirse ne olur? <br> Her seçim kendi ölçüleri içinde yeniden kuruluyor. Erdoğan en güçlü zamanında yüzde 52 almış. Nasıl bu ortamda alacak denirse, her seçim kendi kuralları içinde yeniden oluşuyor. Kemal Bey'in adaylığı bu seçimi muhalefet için zora sokmuştur.''

    Seçim ikinci tura gelirse ne olur?
    Her seçim kendi ölçüleri içinde yeniden kuruluyor. Erdoğan en güçlü zamanında yüzde 52 almış. Nasıl bu ortamda alacak denirse, her seçim kendi kuralları içinde yeniden oluşuyor. Kemal Bey'in adaylığı bu seçimi muhalefet için zora sokmuştur.''