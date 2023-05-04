Kadir Çöpdemir: "Elinde maymun olmaya razıyım"

İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ons ve gram altından tarihi rekor
Ons ve gram altından tarihi rekor
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım'
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
4 Mayıs 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
İnce: Davutoğlu ve Babacan'ı çekin kenara, destek vereceğim
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu: Elimizde ses kaseti de var
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Bakan Soylu'dan 'Paralel seçim takibi' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Erdoğan'dan 'Bayraktar' açıklaması: Devletten tek kuruş almadı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı
Hastanede görevli profesör darbedildi, 2 hasta yakını gözaltına alındı

Kadir Çöpdemir: "Elinde Maymun Olmaya Razıyım"

Kadir Çöpdemir: "Elinde maymun olmaya razıyım"

  1. Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı 'Kirli' karakteri ile hafızalara kazınan meslek hayatına radyocu olarak başlayan, daha sonra sunuculuk ve talk-show programları yapan Kadir Çöpdemir özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 10 yıllık ilişkisinin inat uğruna bittiğini ifade eden ünlü isim eski sevgilisine seslenirken "Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı 'Kirli' karakteri ile hafızalara kazınan meslek hayatına radyocu olarak başlayan, daha sonra sunuculuk ve talk-show programları yapan Kadir Çöpdemir özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 10 yıllık ilişkisinin inat uğruna bittiğini ifade eden ünlü isim eski sevgilisine seslenirken "Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

  2. Mart 2017'de interaktif talk show programı ?Hadi Be?ye katılan Kadir Çöpdemir, "Kadınlar beni radyodayken uzun boylu kıvırcık esmer birisi olarak hayal ediyorlarmış. Hayal kırıklığı yaşayanlar çok olmuş. Bekledikleri gibi birisi değildim ama evlerinin abisi oldum? demişti.

    Mart 2017'de interaktif talk show programı ?Hadi Be?ye katılan Kadir Çöpdemir, "Kadınlar beni radyodayken uzun boylu kıvırcık esmer birisi olarak hayal ediyorlarmış. Hayal kırıklığı yaşayanlar çok olmuş. Bekledikleri gibi birisi değildim ama evlerinin abisi oldum? demişti.

  3. 'KADINLARDA VE LOKANTALARDA İZİMİ BIRAKIYORUM'<br> "Hayatıma giren kadınlar beni komik olmamdan dolayı unutamıyor. Birde Türkiye?nin en iyi lokantalarının çoğunun duvarında resmim var. Bir kadınlarda bir de lokantalarda izimi bırakıyorum."

    'KADINLARDA VE LOKANTALARDA İZİMİ BIRAKIYORUM'
    "Hayatıma giren kadınlar beni komik olmamdan dolayı unutamıyor. Birde Türkiye?nin en iyi lokantalarının çoğunun duvarında resmim var. Bir kadınlarda bir de lokantalarda izimi bırakıyorum."

  4. KIZLAR BEĞENMİYOR DİYE TIRAŞ OLUYORDUM'<br> Gençlik zamanlarında mahalledeki kızların kendisini sakallı beğenmediğinden dolayı yıllarca tıraş olduğunu dile getiren ünlü isim, "Yıllardır kızlar beni sakallı beğenmiyorlar diye pazar günleri bile sakal tıraşı oluyordum. Sakal moda olunca uzatmaya başladım? şeklinde konuşmuştu.

    KIZLAR BEĞENMİYOR DİYE TIRAŞ OLUYORDUM'
    Gençlik zamanlarında mahalledeki kızların kendisini sakallı beğenmediğinden dolayı yıllarca tıraş olduğunu dile getiren ünlü isim, "Yıllardır kızlar beni sakallı beğenmiyorlar diye pazar günleri bile sakal tıraşı oluyordum. Sakal moda olunca uzatmaya başladım? şeklinde konuşmuştu.

  5. Daha önce verdiği röportajda hayatına giren kadınların kendisini unutamadığını söyleyen Kadir Çöpdemir, Özlem Esra Ada?nın sunduğu 'Pembe Masa' programında özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

    Daha önce verdiği röportajda hayatına giren kadınların kendisini unutamadığını söyleyen Kadir Çöpdemir, Özlem Esra Ada?nın sunduğu 'Pembe Masa' programında özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

  6. 'ARTIK YETER Kİ GERİ GELSİN' <br> "İlişkinin peşinden koşar mısın?" sorusu yöneltilen 55 yaşındaki radyocu ve oyuncu, ekranlardan eski sevgilisine seslenmesi dikkat çekti.

    'ARTIK YETER Kİ GERİ GELSİN'
    "İlişkinin peşinden koşar mısın?" sorusu yöneltilen 55 yaşındaki radyocu ve oyuncu, ekranlardan eski sevgilisine seslenmesi dikkat çekti.

  7. "Koşmak ne kelime! 10 yıllık ilişkim bir inat uğruna bitti. Evli değilim ama beraber yaşadığım bir hatunum vardı, beni bıraktı gitti."

    "Koşmak ne kelime! 10 yıllık ilişkim bir inat uğruna bitti. Evli değilim ama beraber yaşadığım bir hatunum vardı, beni bıraktı gitti."

  8. "Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs. hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor."

    "Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs. hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor."