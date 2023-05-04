Kadir Çöpdemir: "Elinde maymun olmaya razıyım"

Ekmek Teknesi dizisinde canlandırdığı 'Kirli' karakteri ile hafızalara kazınan meslek hayatına radyocu olarak başlayan, daha sonra sunuculuk ve talk-show programları yapan Kadir Çöpdemir özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 10 yıllık ilişkisinin inat uğruna bittiğini ifade eden ünlü isim eski sevgilisine seslenirken "Ne yaptıysam geri gelmedi. İnat vs hepsinden vazgeçtim artık yeter ki geri gelsin. Elinde maymun olmaya razıyım ama gelmiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...