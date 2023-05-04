Bu Bitki Hafızayı Çelik Gibi Yapıyor
Bu bitki hafızayı çelik gibi yapıyor
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Beyin sağlığına önemli ölçüde fayda sağlayan bitki, hafızayı güçlendirerek unutkanlığın önüne geçebiliyor. Sağlık sorunlarına doğal çözüm sunan bitki, pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor. Özellikle hafıza problemi yaşayanlar bu bitkiyi tüketiyor.
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HAFIZAYI GÜÇLENDİREREK UNUTKANLIĞI ÖNLEYEN BİTKİ
Ginkgo biloba bitkisi, antioksidan özelliği sayesinde beyin ve sinir hücrelerinin yapısını stabilize edebiliyor. Bu sayede serbest radikallere karşı vücudu savunuyor. Kan dolaşımını iyileştiriyor ve beyne giden kan akışını destekliyor. Ayrıca ginkgo biloba bitkisinin hafızayı güçlendirdiği ifade ediliyor.
Ginkgo biloba, geleneksel Uzakdoğu tıbbında ve kültüründe en önemli bitkilerden biri olarak gösteriliyor. Dünyada en fazla kullanılan bitkisel ilaçlardan biri olarak belirtiliyor. Hafızaya faydalı olduğu belirtilen ginkgo biloba bitkisinin unutkanlığa engel olduğu açıklanıyor.
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GİNKGO BİLOBA ÇAYININ FAYDALARI
Ginkgo biloba bitkisinin yapraklarından elde edilen çay pek çok fayda sağlıyor. İşte söz konusu faydalardan bazıları şu şekilde;
· Kalbin korunmasını sağlar.
· Hafızaya faydalı olur.
· Baş ağrısı ve migrene iyi gelir.
· Kan dolaşımını arttırır.
· Depresyona iyi gelir.
· Parkinson hastalığına iyi gelir.
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BİTKİ ÇAYININ YAPILIŞI
Hafızaya olumlu faydaları bulunan ginkgo biloba bitkisi, kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. İstenirse poşet çay halinde evlerde sıcak suyla birlikte demlenerek içilebiliyor. Ayrıca ginkgo biloba bitkisi alınarak da doğal bir şekilde tüketilebiliyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, demleme süresidir. Bu bitki demlenirken en fazla 5 dakika bekletilmelidir.