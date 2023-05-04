Bu bitki hafızayı çelik gibi yapıyor

HAFIZAYI GÜÇLENDİREREK UNUTKANLIĞI ÖNLEYEN BİTKİ

Ginkgo biloba bitkisi, antioksidan özelliği sayesinde beyin ve sinir hücrelerinin yapısını stabilize edebiliyor. Bu sayede serbest radikallere karşı vücudu savunuyor. Kan dolaşımını iyileştiriyor ve beyne giden kan akışını destekliyor. Ayrıca ginkgo biloba bitkisinin hafızayı güçlendirdiği ifade ediliyor.

Ginkgo biloba, geleneksel Uzakdoğu tıbbında ve kültüründe en önemli bitkilerden biri olarak gösteriliyor. Dünyada en fazla kullanılan bitkisel ilaçlardan biri olarak belirtiliyor. Hafızaya faydalı olduğu belirtilen ginkgo biloba bitkisinin unutkanlığa engel olduğu açıklanıyor.