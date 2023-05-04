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Tablodaki Detay İngiltere'de Büyük Yankı Uyandırdı

Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Bellini tarafından yapılan portresi, İngiltere'deki Victoria ve Albert Müzesinin en değerli eserlerinden biri olarak göz kamaştırıyor. Ünlü portrenin üzerinde yazan Latince söz dikkat çekti.

  1. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yüzyıllar geçse de Osmanlı'nın yegane değeri olarak anılan Fatih Sultan Mehmet'in portresi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

    Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yüzyıllar geçse de Osmanlı'nın yegane değeri olarak anılan Fatih Sultan Mehmet'in portresi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

  2. Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini'ye sipariş ettiği ve Londra'nın Victoria ve Albert Müzesinin en önemli eserleri arasında yer alan ünlü portresi, sanat ve tarih severlerden yoğun ilgi görüyor.

    Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan ressam Gentile Bellini'ye sipariş ettiği ve Londra'nın Victoria ve Albert Müzesinin en önemli eserleri arasında yer alan ünlü portresi, sanat ve tarih severlerden yoğun ilgi görüyor.

  3. Osmanlı'nın Venedik'ten hem resimde hem de heykelde başarılı bir sanatçı istemesi üzerine İstanbul'a gelen Bellini, 1479'da başladığı yolculuğunu 1481'in ilk aylarında tamamlamıştı.

    Osmanlı'nın Venedik'ten hem resimde hem de heykelde başarılı bir sanatçı istemesi üzerine İstanbul'a gelen Bellini, 1479'da başladığı yolculuğunu 1481'in ilk aylarında tamamlamıştı.

  4. II. Mehmet'in yalnızca portresini değil aynı zamanda kabartmalı bronz madalyonunu da yapan Bellini, İstanbul'da bulunduğu sırada dönemin Osmanlı vatandaşlarını, manzaralarını ve kıyafetlerini de tuvaline aktardı.

    II. Mehmet'in yalnızca portresini değil aynı zamanda kabartmalı bronz madalyonunu da yapan Bellini, İstanbul'da bulunduğu sırada dönemin Osmanlı vatandaşlarını, manzaralarını ve kıyafetlerini de tuvaline aktardı.

  5. Orta Çağ'ın en önemli liderlerinden biri olarak anılan Fatih Sultan Mehmed'in portresi, sanat eleştirmenleri tarafından bazı noktalarda eleştirilse de o döneme göre modern denilebilecek bir çizime sahip.

    Orta Çağ'ın en önemli liderlerinden biri olarak anılan Fatih Sultan Mehmed'in portresi, sanat eleştirmenleri tarafından bazı noktalarda eleştirilse de o döneme göre modern denilebilecek bir çizime sahip.

  6. Rönesans döneminde yapılmış en önemli Müslüman kişinin portresi özelliğini taşıyan eser, aynı zamanda Doğu ve Batı sanatının sembollerine de bolca yer veriyor.

    Rönesans döneminde yapılmış en önemli Müslüman kişinin portresi özelliğini taşıyan eser, aynı zamanda Doğu ve Batı sanatının sembollerine de bolca yer veriyor.

  7. Portrede sağ ve sol üstte olmak üzere üçer taç yer alıyor. Bu üç taç, Doğu Roma İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Anadolu'nun fethi anlamına gelen Konya'nın alınması ile Fatih Sultan Mehmet'in üç önemli zaferini gözler önüne seriyor.

    Portrede sağ ve sol üstte olmak üzere üçer taç yer alıyor. Bu üç taç, Doğu Roma İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu ve Anadolu'nun fethi anlamına gelen Konya'nın alınması ile Fatih Sultan Mehmet'in üç önemli zaferini gözler önüne seriyor.

  8. Bir kemerli kapı içerisine çizilen Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'da "devlet" anlamında da kullanılan kapı (Bab) kelimesiyle birlikte adaletin temsilcisi olduğuna vurgu yapılıyor.

    Bir kemerli kapı içerisine çizilen Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı'da "devlet" anlamında da kullanılan kapı (Bab) kelimesiyle birlikte adaletin temsilcisi olduğuna vurgu yapılıyor.

  9. Tabloda sol profilden çizilen Fatih Sultan Mehmet'in başındaki kırmızı beyaz sarık ise Fatih'in siyasi ve dini mevkisini sembolize ediyor.

    Tabloda sol profilden çizilen Fatih Sultan Mehmet'in başındaki kırmızı beyaz sarık ise Fatih'in siyasi ve dini mevkisini sembolize ediyor.

  10. Tabloda kemerli girişin iki alt ucunda iki yazı ise tablonun önemi ve ihtişamına vurgu yapıyor. Zamanla kısmen okunmaz hale gelen yazıların birinde "1480, Kasım'ın 25'inci günü" yazarken diğer yazıda ise Latince "Victor Orbis (Dünyanın Fatihi)" ifadesi yer alıyor.

    Tabloda kemerli girişin iki alt ucunda iki yazı ise tablonun önemi ve ihtişamına vurgu yapıyor. Zamanla kısmen okunmaz hale gelen yazıların birinde "1480, Kasım'ın 25'inci günü" yazarken diğer yazıda ise Latince "Victor Orbis (Dünyanın Fatihi)" ifadesi yer alıyor.

  11. İşte o muhteşem portrenin yakından görünümü...

    İşte o muhteşem portrenin yakından görünümü...