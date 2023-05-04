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Hıdırellez Kutlama Mesajları: Bereket Ve Bolluk Simgesi Hıdırellez Kutlu Olsun!

Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez , bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesi olarak her sene mayıs ayında kutlanıyor.

  1. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşması, her yıl renkli ritüellerle geçiyor.

    Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşması, her yıl renkli ritüellerle geçiyor.

  2. HIDIRELLEZ MESAJLARI <br> Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez gününde paylaşabileceğiniz mesajları derledik: <br> "Baharın, bolluğun ve bereketin habercisi Hıdırellez kutlu olsun." "Zor zamanlarda yardıma koşan Hz. Hızır ile yağmuru duasında taşıyan Hz. İlyas?ın buluştuğu gün olan #Hıdırellez kutlu olsun. Havada, suda, toprakta bereketi müjdelediği gibi gönlümüzdeki sevginin, kardeşliğin ve huzurun bereketini de müjdelesin" "Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun." "Güzel dileklerinizin gerçekleşmesi; bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesi dileği ile? "Baharın müjdecisi Hıdırellez Bahar Bayramımız Kutlu Olsun."

    HIDIRELLEZ MESAJLARI
    Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez gününde paylaşabileceğiniz mesajları derledik:
    "Baharın, bolluğun ve bereketin habercisi Hıdırellez kutlu olsun." "Zor zamanlarda yardıma koşan Hz. Hızır ile yağmuru duasında taşıyan Hz. İlyas?ın buluştuğu gün olan #Hıdırellez kutlu olsun. Havada, suda, toprakta bereketi müjdelediği gibi gönlümüzdeki sevginin, kardeşliğin ve huzurun bereketini de müjdelesin" "Umudumuzun yeniden yeşerdiği Hıdırellez kutlu olsun. Dualarınız kabul, muratlarınız gerçek olsun." "Güzel dileklerinizin gerçekleşmesi; bolluk, bereket, huzur ve sağlık getirmesi dileği ile? "Baharın müjdecisi Hıdırellez Bahar Bayramımız Kutlu Olsun."

  3. Hıdırellez kutlama mesajları: Bereket ve bolluk simgesi Hıdırellez kutlu olsun! - 3 "Yaz dileğini bırak güle; kavuş berekete. Hıdırellez kutlu olsun." "Bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." "Bolluk ve bereketin arttığı,bizlere baharı müjdeleyen hıdırellez bayramı kutlu olsun. Tüm dualarımızın ve dileklerimiz kabul olması dileğiyle."

    Hıdırellez kutlama mesajları: Bereket ve bolluk simgesi Hıdırellez kutlu olsun! - 3 "Yaz dileğini bırak güle; kavuş berekete. Hıdırellez kutlu olsun." "Bolluk, bereket ve sağlık getirmesi dileğiyle Hıdırellez kutlu, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." "Bolluk ve bereketin arttığı,bizlere baharı müjdeleyen hıdırellez bayramı kutlu olsun. Tüm dualarımızın ve dileklerimiz kabul olması dileğiyle."

  4. "Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir .Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun." "Tüm Dünya insanlarının eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu yaşayacakları bir Dünya umuduyla... Hızır kimseyi darda zorda bırakmasın, Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! " "Umut ekilsin yüreklere, meyvesi; doyasıya yaşayacağımız güzel bir yaz olsun. Renklerin, umudun, baharın bayramı HIDIRELLEZ kutlu olsun!"

    "Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir .Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramımız kutlu olsun." "Tüm Dünya insanlarının eşit, özgür, sağlıklı ve mutlu yaşayacakları bir Dünya umuduyla... Hızır kimseyi darda zorda bırakmasın, Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun! " "Umut ekilsin yüreklere, meyvesi; doyasıya yaşayacağımız güzel bir yaz olsun. Renklerin, umudun, baharın bayramı HIDIRELLEZ kutlu olsun!"

  5. Hıdırellez kutlama mesajları: Bereket ve bolluk simgesi Hıdırellez kutlu olsun! - 5 "Duaların niyetlere, niyetlerin berekete, bereketin bahara karıştığı hıdırellez kutlu olsun." "Hızır ve İlyas'ın kavuştuğu, soğuk günlerin ve kışın sona erip sıcak günlerin başladığı Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun." "Ülkemizin her bir yerinde baharı yaşayacağımız günlerin inancı ve umuduyla, Hızır yoldaşımız olsun... Doğanın uyanışı insanlığa umut olsun."

    Hıdırellez kutlama mesajları: Bereket ve bolluk simgesi Hıdırellez kutlu olsun! - 5 "Duaların niyetlere, niyetlerin berekete, bereketin bahara karıştığı hıdırellez kutlu olsun." "Hızır ve İlyas'ın kavuştuğu, soğuk günlerin ve kışın sona erip sıcak günlerin başladığı Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun." "Ülkemizin her bir yerinde baharı yaşayacağımız günlerin inancı ve umuduyla, Hızır yoldaşımız olsun... Doğanın uyanışı insanlığa umut olsun."