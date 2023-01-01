Saç Dökülmesine Karşı En Etkili Şampuanlar 2023

Gündelik hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen saç dökülmesi, genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalara göre özellikle B12, magnezyum, çinko ve demir eksiklikleri saç dökülmesine neden oluyor. Zayıflayan saçlar kendilerini yenilemek için dökülürler ve saç köklerinden sağlıklı saçlar çıkar. Ancak bazen yeni saçlar çıkmaz ve olan saçlarınız ince, cansız ve hacimsiz bir hal alır. Saçlarınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz kullandığınız şampuanı da değiştirerek işe başlamalısınız. Peki bu şampuanlar neler? Hanfi şampuanlar saç dökülmesini engeller?