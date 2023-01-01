Zigana'dan Geçen Vatandaşlar: Dağın Çilesi Bitti
Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana açıldı
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Türkiye ve Avrupa?nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Zigana Tünelinin açılmasının ardından dev projeyi merak eden vatandaşlar çevre illerden gelerek tünelden geçti.
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Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran?a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki yeni Zigana Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.
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Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa?nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan yeni Zigana Tünelini merak eden vatandaşlar çevre illerden gelerek tünelden geçti.
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Dağ yolunun çok yorucu ve zorluklarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar tünel ile birlikte dağ çilesinin bittiğini söyledi. Bazı vatandaşlar da tünel önünde durarak hatıra fotoğrafı çekti.
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Araklı?dan Zigana Tünelini kullanmak için gelen Şükrü Ateş, ?Araklı?dan sırf Zigana Tünelini kullanmak ve ziyaret etmek için geldik.
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Açıldığı gün zamanımız yoktu gelemedik, bugün zamanımız olur olmaz geldik geçtik şimdi de dönüyoruz.
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Çok güzel harika eskiden Zigana?yı bir günde dolanıyorduk Torul?a iniyorduk şimdi Araklı?dan buraya 1 saatte geldik. Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası. Dağın çilesi bitti? dedi.
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