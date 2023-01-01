Kuşum Aydın'ı Gören Tanıyamıyor!

"TELEVİZYON KARİYERİM BİTTİ"

Görenlerin tanımakta zorlandığı 57 yaşındaki şarkıcı, daha önce yaptırdığı yüz dolgusundan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatmıştı.

Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. Yaptırdığım dolgudan dolayı oluşan deformeden dolayı iki tane programım iptal oldu. üzümdeki deformasyon işlerime engel oldu. İnsanlar benim için yapmasaymış diyormuş. Ben aldım zaten cezamı. Botoksu bilmiyorum ama dolgu yaptırmayın derim. Dolgular durup beklermiş. Volkan gibi içeride patlarmış.