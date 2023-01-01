İşte Beyninizi Zorlayacak Sosyal Medyada Büyük İlgi Gören Sorular Ve Cevaplar...
Sosyal medyada büyük ilgi gördü
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1. Bu resimde olmaması gereken, diğerlerinden farklı sayıyı bulun.
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2. Bu resimde olmaması gereken eli bulun.
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3. Bu resimde fazlalık olan şekli bulun.
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4. Diğerlerinden farklı gülü bulun.
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5. Bu resimde olmaması gereken kelimeyi bulun.
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6. Bu resimdeki hatayı bulun.
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7. Diğerlerinden farklı olanı bulun.
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8. Bu resimdeki hatayı bulun.
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9. Diğerlerinden farklı olanı bulun.
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10. Hangi yumurta kabuğu parçası 1 numarayla eşleşir?
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CEVAPLAR
1. Sadece 34 üçe tam bölünmez.
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2. Diğer üçü sağ el iken daire içindeki sol eldir.
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3. Daire içindeki şekil hem sol baştaki hem de sağ baştakiyle benzerlik taşır. Diğerleri gibi özel bir karakteristiği yoktur.
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4. Daire içindeki gül diğer 3 gül şeklinin aynada yansıması gibidir.
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5. Diğer kelimeler eğitime referans verirken daire içindeki kelime diğerlerinden farklı olarak iş hayatını çağrıştırır.
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6. Daire içindeki saatte VIII iki kere yer almıştır.
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7. Diğer şekillerde oklardan biri başka yöne bakarken daire içindeki şekilde tüm oklar aynı yönü göstermektedir.
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8. İlk resimdeki çocuğun ayakkabasının tabanı yoktur.
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9. Daire içindeki şekil diğer şekillerin aynadaki yansıması gibidir.
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20. 9 numaralı kabuk parçası 1 numaralı yumurta kabuğundan ayrılmıştır.