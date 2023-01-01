En Sağlıklı Meyveyi İlk Kez Açıkladı!
Prof. Dr. Canan Karatay, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla tekrar ön plana çıkmaya başladı. İnsan sağlığı ve dengeli beslenme hakkında bilgilendirmede bulunan Karatay, en sağlıklı meyveyi açıkladı.
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Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı konuşmalarla gündeme yine damgasını vurdu.
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Sağlık alanında yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Karatay, evde kullanılan temizlik malzemelerine dair de açıklamalar yapıyor. Birçok kesim tarafından severek takip edilen Canan Karatay, katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulundu.
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Katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, en sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu açıkladı.
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Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını vurguladı.
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Karatay açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun.
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Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.
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Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler...
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Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz"