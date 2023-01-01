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Yıllar Önce Uyarmıştı Canan Karatay Yine Haklı Çıktı!

İnanılmaz faydaları var

  1. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için yaptığı uyarı ve tavsiyelerle dikkat çekiyor. Her fırsatta ekmeğin zararlarını dile getiren Karatay'ın yıllar önce yaptığı bir uyarıyı ise şimdi uzmanlar doğruladı. İşte detaylar...

    Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için yaptığı uyarı ve tavsiyelerle dikkat çekiyor. Her fırsatta ekmeğin zararlarını dile getiren Karatay'ın yıllar önce yaptığı bir uyarıyı ise şimdi uzmanlar doğruladı. İşte detaylar...

  2. Prof. Dr. Canan Karatay, gündemden düşmeyen bomba beslenme uyarılarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Canan Karatay, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.

    Prof. Dr. Canan Karatay, gündemden düşmeyen bomba beslenme uyarılarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Canan Karatay, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.

  3. Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz özellikle de Maraş cevizi tüketimini söylemişti. Karatay yine haklı çıktı..

    Prof. Dr. Canan Karatay ekmek yerine ceviz özellikle de Maraş cevizi tüketimini söylemişti. Karatay yine haklı çıktı..

  4. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içeriyor. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizlerini de önlüyor.

    Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içeriyor. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizlerini de önlüyor.

  5. İngiltere'de bir araştırma dikkat çekti <br> İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay'ın sözleri doğrulanmış oldu. Araştırmaya göre, ceviz tüketmenin faydaları şunlar:

    İngiltere'de bir araştırma dikkat çekti
    İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay'ın sözleri doğrulanmış oldu. Araştırmaya göre, ceviz tüketmenin faydaları şunlar:

  6. Sindirim sağlığı: Ceviz, lif açısından zengindir ve sindirim sağlığına yardımcı olabilir. Ayrıca, bağırsak sağlığı için faydalı olan probiyotikler içerir.

    Sindirim sağlığı: Ceviz, lif açısından zengindir ve sindirim sağlığına yardımcı olabilir. Ayrıca, bağırsak sağlığı için faydalı olan probiyotikler içerir.

  7. Cilt sağlığı: Cevizde bulunan antioksidanlar, cilt sağlığını korumak için faydalıdır. Ayrıca, cildi nemlendirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

    Cilt sağlığı: Cevizde bulunan antioksidanlar, cilt sağlığını korumak için faydalıdır. Ayrıca, cildi nemlendirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

  8. Beyin sağlığı: Ceviz, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve folik asit açısından zengindir. Bu nedenle, düzenli olarak ceviz tüketmek, hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir.

    Beyin sağlığı: Ceviz, beyin fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve folik asit açısından zengindir. Bu nedenle, düzenli olarak ceviz tüketmek, hafıza ve bilişsel işlevlerin korunmasına yardımcı olabilir.

  9. Kalp sağlığı: Ceviz, kalp sağlığını korumak için faydalı olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kolesterol seviyelerini azaltabilir.

    Kalp sağlığı: Ceviz, kalp sağlığını korumak için faydalı olan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir ve kolesterol seviyelerini azaltabilir.

  10. Ceviz tüketmek için en iyi yol, günde bir avuç kadar taze ceviz tüketmektir. Ancak, cevizler yüksek kalorili olduğundan, aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.

    Ceviz tüketmek için en iyi yol, günde bir avuç kadar taze ceviz tüketmektir. Ancak, cevizler yüksek kalorili olduğundan, aşırı tüketimden kaçınmak önemlidir.