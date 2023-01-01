Yıllar Önce Uyarmıştı Canan Karatay Yine Haklı Çıktı!

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam için yaptığı uyarı ve tavsiyelerle dikkat çekiyor. Her fırsatta ekmeğin zararlarını dile getiren Karatay'ın yıllar önce yaptığı bir uyarıyı ise şimdi uzmanlar doğruladı. İşte detaylar...