Resmen Açıkladı: Evet Boşanıyoruz!

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Arzum Onan, ?Bazılarının vicdanı yok. Sırf kendi çıkarları uğruna, neredeyse bir ömür geçirdiğim, hepinizin yakından tanıdığı; tutarlı, saygılı, hassas Mehmet?i, son derece çirkin bir yalanla, konumlandığı siyasi mücadelesi üzerinden vurmaya çalışıyorlar." dedi. "Oysa çok nazik bir üslupla açıklamaya çalıştım? diyen Arzum Onan şöyle devam etti: