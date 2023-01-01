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Olay İtiraf! Duydukları Karşısında Herkes Şoke Oldu

Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen Alişan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

  1. Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen Alişan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Başrolünü üstlendiği Aynalı Tahir dizisi hakkında çarpıcı açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Alişan dikkatleri üzerine çekti.

    Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen Alişan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Başrolünü üstlendiği Aynalı Tahir dizisi hakkında çarpıcı açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Alişan dikkatleri üzerine çekti.

  2. 1998-2002 yılları arasında gündeme damga vuran Aynalı Tahir dizisi, günümüzün hala hatırlanan dizileri arasında yer alıyor.

    1998-2002 yılları arasında gündeme damga vuran Aynalı Tahir dizisi, günümüzün hala hatırlanan dizileri arasında yer alıyor.

  3. Ekranların sevilen ismi Alişan'ın başrol olarak yer aldığı dizi, ünlü şarkıcı için şöhret basamaklarının kapısı oldu. Şimdilerde Hayata Gülümse programıyla izleyicilerle buluşan Alişan, 25 yıl sonra gelen itirafla dikkat çekti.

    Ekranların sevilen ismi Alişan'ın başrol olarak yer aldığı dizi, ünlü şarkıcı için şöhret basamaklarının kapısı oldu. Şimdilerde Hayata Gülümse programıyla izleyicilerle buluşan Alişan, 25 yıl sonra gelen itirafla dikkat çekti.

  4. Diziye giriş şeklini anlatan ünlü şarkıcı, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun sayesinde Aynalı Tahir dizisine başladığını söyledi.

    Diziye giriş şeklini anlatan ünlü şarkıcı, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun sayesinde Aynalı Tahir dizisine başladığını söyledi.

  5. Fakat o dönemde dizi hakkında bilinmeyen bir durumu programda anlatan Alişan, herkesi şaşkına çevirdi.

    Fakat o dönemde dizi hakkında bilinmeyen bir durumu programda anlatan Alişan, herkesi şaşkına çevirdi.

  6. "13 BÖLÜM PARA ALMAYACAKSIN" <br> ''Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi.

    "13 BÖLÜM PARA ALMAYACAKSIN"
    ''Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi.

  7. DİZİ 1 SEZON SÜRDÜ 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi.

    DİZİ 1 SEZON SÜRDÜ 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi.

  8. 26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum.

    26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum.

  9. O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.'' ifadelerinde bulundu.

    O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.'' ifadelerinde bulundu.