Olay İtiraf! Duydukları Karşısında Herkes Şoke Oldu
Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen Alişan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.
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Hayata Gülümse programının sunuculuğunu üstlenen Alişan, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Başrolünü üstlendiği Aynalı Tahir dizisi hakkında çarpıcı açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Alişan dikkatleri üzerine çekti.
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1998-2002 yılları arasında gündeme damga vuran Aynalı Tahir dizisi, günümüzün hala hatırlanan dizileri arasında yer alıyor.
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Ekranların sevilen ismi Alişan'ın başrol olarak yer aldığı dizi, ünlü şarkıcı için şöhret basamaklarının kapısı oldu. Şimdilerde Hayata Gülümse programıyla izleyicilerle buluşan Alişan, 25 yıl sonra gelen itirafla dikkat çekti.
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Diziye giriş şeklini anlatan ünlü şarkıcı, Prestij Müzik'in sahibi Hilmi Topaloğlu'nun sayesinde Aynalı Tahir dizisine başladığını söyledi.
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Fakat o dönemde dizi hakkında bilinmeyen bir durumu programda anlatan Alişan, herkesi şaşkına çevirdi.
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"13 BÖLÜM PARA ALMAYACAKSIN"
''Hiç unutmuyorum gece saat 3:30'da rahmetli Hilmi Topaloğlu aradı. 'Bir dizi çekilecek, ben seni kabul ettirdim' dedi. Dizini başrolü olacağım ve o dönem ben hiçbir şeyim. 'Bir şartları var, 13 bölüm para almayacaksın' dedi.
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DİZİ 1 SEZON SÜRDÜ 13 bölüm ne ki! Bana 13 gün gibi geliyor ama 4.5-5 ay sürdü. Evet, ünlü oldum. Anlaşma imzaladığımız gün Hilmi Toplaoğlu '13 bölüm de benden' dedi.
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26 bölüm bir sezon demek. 26 bölüm hiç para almadım. Sete babamın arabasıyla gidip geliyordum.
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O kadar meşhur oldum ki şarkılar, konserler öyle bir geldi ki.'' ifadelerinde bulundu.