Asla Çiğ Tüketilmemesi Gereken Besinler

14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'

Asla Çiğ Tüketilmemesi Gereken Besinler

Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu.

  1. Son zamanlarda çiğ gıdaların tüketimi yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu. Peki asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler? İşte sorunun yanıtı:

    Son zamanlarda çiğ gıdaların tüketimi yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu. Peki asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler? İşte sorunun yanıtı:

  2. Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur.

    Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur.

  3. Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

    Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

  4. MANYOK

    MANYOK

  5. Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir.

    Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir.

  6. Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.

    Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.

  7. KARİDES

    KARİDES

  8. Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar.

    Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar.

  9. Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

    Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.

  10. PATATES

    PATATES

  11. Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.

    Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.

  12. Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

    Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

  13. BADEM Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.

    BADEM Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.

  14. MANTARLAR Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.

    MANTARLAR Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.

  15. RAVENT

    RAVENT

  16. Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.

    Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.

  17. BAMBU FİLİZİ

    BAMBU FİLİZİ

  18. Bambu filizleri çok sayıda Asya yemekleri ve et suyunda kullanılır. Çiğ bambular siyanojenik bazı toksinler içerir. Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

    Bambu filizleri çok sayıda Asya yemekleri ve et suyunda kullanılır. Çiğ bambular siyanojenik bazı toksinler içerir. Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.

  19. FASULYE Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır.

    FASULYE Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır.

  20. Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez.

    Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez.