Asla Çiğ Tüketilmemesi Gereken Besinler
Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu.
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Son zamanlarda çiğ gıdaların tüketimi yaygınlaşmaya başladı. Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu. Peki asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler? İşte sorunun yanıtı:
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Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur.
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Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.
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MANYOK
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Manyok, gelişmekte olan dünyada yarım milyardan fazla insan için temel bir diyet sağlayan önemli bir besindir.
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Ancak manyokun yanlış hazırlanmasının, akut zehirlenmelere, kısmi felce veya hatta ölüme neden olacak kadar zehirli olabileceğini unutmayın.
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KARİDES
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Karides çiftliklerde yetiştirilir. Enfeksiyonların, hastalıkların ve parazitlerin yayılmasını önlemek için, çiftçiler hayvanların yemini antibiyotiklerle pompalar ve suları pestisit ve fungisitlerle doldururlar.
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Klor da dahil olmak üzere büyük miktarda kimyasal katkı maddesi içine eklenir.
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PATATES
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Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.
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Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.
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BADEM Acı badem özü bir zamanlar tıbbi olarak kullanıldı. Ancak küçük dozlarda kullanılmış olmasına rağmen çocuklarda şiddetli veya öldürücü etkiler bile görüldü.
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MANTARLAR Mantarların radyoaktif olanlar da dahil olmak üzere ağır metalleri emme eğilimi nedeniyle, zehirlenmelere sebep olabilir.
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RAVENT
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Ravent genellikle yapraklarla satılsa da, yenilebilen kısım sadece saplarıdır. I. Dünya Savaşı sırasında, Yapraklar yanlışlıkla İngiltere'de bir gıda kaynağı olarak önerildi ve bu da insanların zehirlenmesine neden oldu. Yapraklarını karbonatlı su ile yıkamak, soda ve asitler arasındaki reaksiyonu başlatarak onları daha da zehirli hale getirebilir.
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BAMBU FİLİZİ
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Bambu filizleri çok sayıda Asya yemekleri ve et suyunda kullanılır. Çiğ bambular siyanojenik bazı toksinler içerir. Zehirlenmeye sebep olan toksinler kapsamlı bir şekilde pişirilerek yok edilmeli ve başka şekillerde kullanılmadan önce kaynatılmalıdır.
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FASULYE Çiğ fasulye, pişirilerek çıkarılması gereken zararlı tatsız bir toksin içerir. Kırmızı ve böbrek fasulyesi özellikle toksiktir, ancak diğer tipler de zehirlenme riski taşır.
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Fasulyeleri kaynatmadan içerisinde bulunan toksinler yok edilemez.