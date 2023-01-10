Masterchef Türkiye Bomba Gibi Geliyor!
MasterChef Türkiye heyecanı başladı. Yeni sezonda All Star formatı ile ekrana gelecek olan dizinin yarışmacı kadrosu netlik kazandı.
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Yeni sezonda All-Star olarak ekranda olacak MasterChef'te kimlerin yarışacağı merak oldu. MasterCef Türkiye'nin All-Star versiyonunda yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak.
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MASTERCHEF'İN YENİ KADROSU BELLİ
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Whitevivor?ın Haberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda MasterChef All Star kadrosunda yer alacak oyuncuların belli olduğu belirtildi.
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Önceki sezonlarda yarışan yarışmacılardan bazılarının yeni sezonda yer alacağı belirtilirken hangi yarışmacılar olduğu da merak konusu oldu.
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Geçtiğimiz sezonlarda yeteneği ile adından söz ettiren Araz Aknam ve Hasan Biltekin'in All Star formatında yer alacağı aktarıldı.
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10 Ocak 2023 tarihinde yapılan final gecesinde Somer Sivrioğlu All Star müjdesini verdi. Şimdiye kadar ilk kez All Star formatının ekrana taşınacağı belirtilirken yeni sezon içinde henüz bir tarih verilmedi.