Boşandılar!

"Öyle şeyler yok"

Demet Özdemir 'öyle şeyler yok' diyerek aldatma iddialarını yalanlamıştı. Özdemir, "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" demişti.