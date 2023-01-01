Boşandılar!
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 8 aylık evliliklerini bitirdi. Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararları çok konuşulan ünlü çift bugün tek celsede boşandı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanmaya geldikleri sırada ayrı ayrı görüntülendi.
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Ekranların ünlü ve başarılı oyuncularından Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz sene ağustos ayında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
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Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başlayan çift, 8 ay sonra boşanma kararı aldı.
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Dikkat çekmemek için Adalar Adliyesi'nde boşanacak olan çift, adliyeye ayrı ayrı geldi.
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
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Özdemir avukatı Duygu Bostancı ve Oğuzhan Koç avukatı Ayşegül Mermer ile beraber katıldıkları davada, çift birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.
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Demet Özdemir, duruşma için geldiği Büyükada'da böyle görüntülendi.
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Arkadaşlarının eşlik ettiği Oğuzhan Koç ise objektife böyle yansıdı...
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Boşanma kararını duyurmuşlardı! Evli yönetmen iddiası... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından yaptıkları ortak açıklama dikkat çekmişti: "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.
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Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.
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Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."
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O oyuncu Özdemir denmişti
Sosyal medyada yer alan ?evli bir yönetmen evli bir oyuncuyla ilişki yaşıyor? haberlerindeki oyuncunun Demet Özdemir olduğu öne sürülmüştü.
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"Öyle şeyler yok"
Demet Özdemir 'öyle şeyler yok' diyerek aldatma iddialarını yalanlamıştı. Özdemir, "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" demişti.