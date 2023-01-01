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İstanbul'da En Çok Nereli Var? İşte Şaşırtan Sonuçlar...

İstanbul'da en çok nereli var? İşte şaşırtan sonuçlar...

  1. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor.<br> Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.<br> Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor.
    Ancak nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı. Şehirde yaşayanların sadece 2 milyon 164 bin 766`sı İstanbullu.
    Peki, İstanbul`da kütüğü farklı şehirlere kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor? İşte il il detaylar...

  2. Adana - 98 bin 449 kişi <br> Adıyaman - 210 bin 570 kişi <br> Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi <br> Ağrı - 216 bin 859 kişi <br> Amasya - 179 bin 213 kişi <br> Ankara - 108 bin 444 kişi

    Adana - 98 bin 449 kişi
    Adıyaman - 210 bin 570 kişi
    Afyonkarahisar- 61 bin 347 kişi
    Ağrı - 216 bin 859 kişi
    Amasya - 179 bin 213 kişi
    Ankara - 108 bin 444 kişi

  3. Antalya - 47 bin 902 kişi <br> Artvin - 85 bin 86 kişi <br> Aydın - 31 bin 304 kişi <br> Balıkesir- 102 bin 803 kişi <br> Bilecik- 36 bin 497 kişi <br> Bingöl- 147 bin 988 kişi <br> Bitlis- 239 bin 828 kişi

    Antalya - 47 bin 902 kişi
    Artvin - 85 bin 86 kişi
    Aydın - 31 bin 304 kişi
    Balıkesir- 102 bin 803 kişi
    Bilecik- 36 bin 497 kişi
    Bingöl- 147 bin 988 kişi
    Bitlis- 239 bin 828 kişi

  4. Bolu- 65 bin 986 kişi <br> Burdur - 10 bin 259 kişi <br> Bursa - 103 bin 310 kişi <br> Çanakkale - 73 bin 407 kişi <br> Çankırı - 166 bin 658 kişi <br> Çorum - 178 bin 867 kişi

    Bolu- 65 bin 986 kişi
    Burdur - 10 bin 259 kişi
    Bursa - 103 bin 310 kişi
    Çanakkale - 73 bin 407 kişi
    Çankırı - 166 bin 658 kişi
    Çorum - 178 bin 867 kişi

  5. Denizli - 33 bin 674 kişi <br> Diyarbakır- 231 bin 860 kişi <br> Edirne - 105 bin 267 kişi <br> Elazığ - 154 bin 649 kişi <br> Erzincan - 307 bin 32 kişi <br> Erzurum - 442 bin 107 kişi <br> Eskişehir - 55 bin 920 kişi

    Denizli - 33 bin 674 kişi
    Diyarbakır- 231 bin 860 kişi
    Edirne - 105 bin 267 kişi
    Elazığ - 154 bin 649 kişi
    Erzincan - 307 bin 32 kişi
    Erzurum - 442 bin 107 kişi
    Eskişehir - 55 bin 920 kişi

  6. Gaziantep - 92 bin 568 kişi <br> Giresun - 494 bin 160 kişi <br> Gümüşhane - 148 bin 590 kişi <br> Hakkari- 16 bin 743 kişi <br> Hatay - 112 bin 687 kişi <br> Isparta - 56 bin 850 kişi <br> Mersin - 65 bin 44 kişi <br> İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi

    Gaziantep - 92 bin 568 kişi
    Giresun - 494 bin 160 kişi
    Gümüşhane - 148 bin 590 kişi
    Hakkari- 16 bin 743 kişi
    Hatay - 112 bin 687 kişi
    Isparta - 56 bin 850 kişi
    Mersin - 65 bin 44 kişi
    İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 kişi

  7. İzmir - 71 bin 998 kişi <br> Kars- 303 bin 324 kişi <br> Kastamonu - 559 bin 3 kişi <br> Kayseri - 163 bin 910 kişi <br> Kırklareli - 113 bin 805 kişi <br> Kırşehir- 47 bin 359 kişi <br> Kocaeli- 59 bin 682 kişi

    İzmir - 71 bin 998 kişi
    Kars- 303 bin 324 kişi
    Kastamonu - 559 bin 3 kişi
    Kayseri - 163 bin 910 kişi
    Kırklareli - 113 bin 805 kişi
    Kırşehir- 47 bin 359 kişi
    Kocaeli- 59 bin 682 kişi

  8. Konya - 163 bin 453 kişi <br> Kütahya- 33 bin 955 kişi <br> Malatya- 418 bin 888 kişi <br> Manisa- 49 bin 868 kişi <br> Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi <br> Mardin - 259 bin 380 kişi <br> Muğla- 16 bin 108 kişi <br> Muş- 178 bin 982 kişi <br> Nevşehir- 94 bin 241 kişi

    Konya - 163 bin 453 kişi
    Kütahya- 33 bin 955 kişi
    Malatya- 418 bin 888 kişi
    Manisa- 49 bin 868 kişi
    Kahramanmaraş- 110 bin 641 kişi
    Mardin - 259 bin 380 kişi
    Muğla- 16 bin 108 kişi
    Muş- 178 bin 982 kişi
    Nevşehir- 94 bin 241 kişi

  9. Niğde - 99 bin 693 kişi <br> Ordu - 525 bin 681 kişi <br> Rize- 308 bin 439 kişi <br> Sakarya - 135 bin 44 kişi <br> Samsun - 426 bin 500 kişi <br> Siirt - 252 bin 954 kişi <br> Sinop- 374 bin 903 kişi <br> Sivas - 767 bin 428 kişi <br> Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

    Niğde - 99 bin 693 kişi
    Ordu - 525 bin 681 kişi
    Rize- 308 bin 439 kişi
    Sakarya - 135 bin 44 kişi
    Samsun - 426 bin 500 kişi
    Siirt - 252 bin 954 kişi
    Sinop- 374 bin 903 kişi
    Sivas - 767 bin 428 kişi
    Tekirdağ - 113 bin 222 kişi

  10. Tokat- 484 bin 463 kişi <br> Trabzon - 415 bin 31 kişi <br> Tunceli - 84 bin 986 kişi <br> Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi <br> Uşak- 21 bin 718 kişi <br> Van - 246 bin 634 kişi <br> Yozgat - 151 bin 916 kişi <br> Zonguldak - 125 bin 608 kişi

    Tokat- 484 bin 463 kişi
    Trabzon - 415 bin 31 kişi
    Tunceli - 84 bin 986 kişi
    Şanlıurfa - 151 bin 708 kişi
    Uşak- 21 bin 718 kişi
    Van - 246 bin 634 kişi
    Yozgat - 151 bin 916 kişi
    Zonguldak - 125 bin 608 kişi

  11. Aksaray- 50 bin 626 kişi <br> Bayburt - 124 bin 368 kişi <br> Karaman- 27 bin 448 kişi <br> Kırıkkale- 36 bin 277 kişi <br> Batman - 147 bin 296 kişi <br> Şırnak- 42 bin 443 kişi <br> Bartın- 98 bin 251 kişi <br> Ardahan- 258 bin 45 kişi <br> Iğdır - 98 bin 453 kişi

    Aksaray- 50 bin 626 kişi
    Bayburt - 124 bin 368 kişi
    Karaman- 27 bin 448 kişi
    Kırıkkale- 36 bin 277 kişi
    Batman - 147 bin 296 kişi
    Şırnak- 42 bin 443 kişi
    Bartın- 98 bin 251 kişi
    Ardahan- 258 bin 45 kişi
    Iğdır - 98 bin 453 kişi

  12. Yalova- 21 bin 371 kişi <br> Karabük- 95 bin 44 kişi <br> Kilis - 41 bin 684 kişi <br> Osmaniye- 33 bin 987 kişi <br> Düzce - 47 bin 488 kişi

    Yalova- 21 bin 371 kişi
    Karabük- 95 bin 44 kişi
    Kilis - 41 bin 684 kişi
    Osmaniye- 33 bin 987 kişi
    Düzce - 47 bin 488 kişi