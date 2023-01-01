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Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından asgari ücrete zam konusu da bir kez daha gündeme geldi.

  1. Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı. Kamu işlerine yapılan zam oranı ardından gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmaya merak ediliyor.

    Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıktığını açıkladı. Kamu işlerine yapılan zam oranı ardından gözler bir kez daha asgari ücrete çevrildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yıl da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmaya merak ediliyor.

  2. ARA ZAM SİNYALİ Tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

    ARA ZAM SİNYALİ Tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, asgari ücrete de ara zam yapacaklarının sinyalini verdi.

  3. TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

    TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

  4. GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

    GÜNCEL ASGARİ ÜCRET Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.