Seçim Günü Nereler Kapalı Olacak?
14 Mayıs?ta düzenlenecek 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken yasaklar da gündeme geldi.
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14 Mayıs 2023'te yapılacak olan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takvimi işliyor. Takvimi günler öncesinden paylaşan YSK (Yüksek Seçim Kurulu), seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, seçim günü yasakları neler? Seçimlerde nereler kapalı olacak?
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SEÇİM GÜNÜ KAPALI YERLER Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.
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Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
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YAYIN YASAĞI HAKKINDA Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
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OY VERME SAATLERİ Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
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SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE TAKİP EDİLECEK 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.