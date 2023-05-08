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Imdb'ye Göre En Popüler Kadın Oyuncular Listesi

Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı.

  1. Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı. Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı listede 8 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'deki en popüler kadın oyuncular belli oldu.

    Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı. Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı listede 8 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'deki en popüler kadın oyuncular belli oldu.

  2. DAMLA SÖNMEZ Listenin zirvesinde yer alan isim ünlü oyuncu Damla Sönmez olurken onu takip eden diğer oyuncular şu şekilde sıralandı:

    DAMLA SÖNMEZ Listenin zirvesinde yer alan isim ünlü oyuncu Damla Sönmez olurken onu takip eden diğer oyuncular şu şekilde sıralandı:

  3. ŞİFANUR GÜL

    ŞİFANUR GÜL

  4. FUNDA ERYİĞİT

    FUNDA ERYİĞİT

  5. TUBA BÜYÜKÜSTÜN

    TUBA BÜYÜKÜSTÜN

  6. DEMET ÖZDEMİR

    DEMET ÖZDEMİR

  7. SERENAY SARIKAYA

    SERENAY SARIKAYA

  8. BURCU BİRİCİK

    BURCU BİRİCİK

  9. AYÇA AYŞİN TURAN

    AYÇA AYŞİN TURAN

  10. HANDE ERÇEL

    HANDE ERÇEL

  11. AFRA SARAÇOĞLU

    AFRA SARAÇOĞLU

  12. MELİS SEZEN

    MELİS SEZEN

  13. FAHRİYE EVCEN

    FAHRİYE EVCEN

  14. MELİSA ASLI PAMUK

    MELİSA ASLI PAMUK