Imdb'ye Göre En Popüler Kadın Oyuncular Listesi

Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı. Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı listede 8 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'deki en popüler kadın oyuncular belli oldu.