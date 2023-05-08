Imdb'ye Göre En Popüler Kadın Oyuncular Listesi
Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı.
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Ülkemizde büyük ilgiyle takip edilenler dizilerde gördüğümüz ve büyük hayranlıkla takip ettiğimiz birbirinden güzel ve başarılı kadın oyuncular IMDb listesine göre sıralandı. Dünya ve Türkiye'deki ünlülerin dönem içindeki popülaritelerine göre sıralandığı listede 8 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'deki en popüler kadın oyuncular belli oldu.
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DAMLA SÖNMEZ Listenin zirvesinde yer alan isim ünlü oyuncu Damla Sönmez olurken onu takip eden diğer oyuncular şu şekilde sıralandı:
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ŞİFANUR GÜL
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FUNDA ERYİĞİT
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
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DEMET ÖZDEMİR
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SERENAY SARIKAYA
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BURCU BİRİCİK
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AYÇA AYŞİN TURAN
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HANDE ERÇEL
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AFRA SARAÇOĞLU
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MELİS SEZEN
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FAHRİYE EVCEN
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MELİSA ASLI PAMUK