7 Gün Boyunca Sumak Suyu İçerseniz!
Her bitkinin kendine göre önemli faydaları bulunur. Sumak da birbirinden önemli faydaları ile oldukça fazla tüketilen bitkiler arasında yer alır.
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Her bitkinin kendine göre önemli faydaları bulunur. Sumak da birbirinden önemli faydaları ile oldukça fazla tüketilen bitkiler arasında yer alır. İbn-i Sina'nın El- Kanun -Fi't tıbbi kitabında da bahsettiği sumak, mide problemlerinden karaciğer rahatsızlarına, ağız yaralarından hazımsızlığa kadar birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Peki düzenli bir şekilde sumak suyu içerseniz vücudunuzda ne gibi değişikliler olacağını biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim:
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Kendine özel bir aroması olan sumak bitkisinin suyu da oldukça faydalıdır. Sağlık açısından tüketilmesi gereken sumak suyundan alternatif tıp alanında da sıklıkla yararlanılır.
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Orta Doğu'da sıklıkla tüketilen sumak, Türk mutfağında genellikle kebap ve soğan salatalarında kullanılır. Antioksidan kapasitesi en yüksek baharat olan sumak, sadece lezzeti değil şifasıyla da göz dolduruyor.
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Alternatif tıp alanında da yararlanılan bu bitkinin meyvesi küre şekline benzemektedir. Kırmızı veya bordo renge sahip olduğu bilinen sumak, vücutta iltihaplar ve hazımsızlık başta olmak üzere pek çok farklı rahatsızlığa da iyi gelmektedir.
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7 GÜN BOYUNCA SUMAK SUYU İÇERSENİZ NE OLUR?
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? Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır.
? Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur.
? Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır.
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? Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hemde bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar.
? Sumak suyu, sindirimi düzenlediği için zayıflamak içinde kullanabilirsiniz.
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? Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği de önler.
? İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmeniz de fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini artırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur.
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İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları
-Kolesterolü düzenler. -Cildi koruyucu özelliği bulunur. -Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. -Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir. -İltihaplara iyi gelir. Sumak tohumları akciğer enfeksiyonuna ve buna neden olan mantara karşı etkilidir. Eklem hastalıklarına iyi gelir. -Ağız yaralarına iyi gelir. -Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler. -Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.
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-Kalbi destekler.
-Karaciğeri korur. Sindirimi düzenler.
-Sumak güçlü bir diüretiktir. Bunun anlamı vücutta idrar söktürücü etki göstermesidir. Yol açtığı bu etki sayesinde sumak, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olurken yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.