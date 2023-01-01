7 Gün Boyunca Sumak Suyu İçerseniz!

İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları

-Kolesterolü düzenler. -Cildi koruyucu özelliği bulunur. -Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir. -Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir. -İltihaplara iyi gelir. Sumak tohumları akciğer enfeksiyonuna ve buna neden olan mantara karşı etkilidir. Eklem hastalıklarına iyi gelir. -Ağız yaralarına iyi gelir. -Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler. -Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.