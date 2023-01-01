Bakan Varank Güldür Güldür Show Ekibiyle Bir Araya Geldi

Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show?un Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu?nda sahnelenen gösteriyi keyifle izledi. Varank, daha sonra kulise geçerek burada sanatçıları ve moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti. Mustafa Varank, BKM'nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.