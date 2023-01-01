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Bakan Varank Güldür Güldür Show Ekibiyle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show?un ?Türkler Uzaya Giderse? gösterisini izledi. Varank, oyunun ardından kulise giderek Ali Sunal ile görüşüp oyuncuları tebrik etti.

  1. Yaklaşık 1 yıldır siyasi konulara mizahi açıdan ele alan Güldür Güldür ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu edindi. Bursa'da sahnelenen gösteride Varank, elinde mısırıyla ön sıralarda yer aldı. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, moderatör Ali Sunal ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.

    Yaklaşık 1 yıldır siyasi konulara mizahi açıdan ele alan Güldür Güldür ekibi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Türk uzay yolcusuyla ilgili sözlerini skeçlerine konu edindi. Bursa'da sahnelenen gösteride Varank, elinde mısırıyla ön sıralarda yer aldı. Gösterinin ardından kulise giderek oyuncuları tebrik eden Bakan Varank, moderatör Ali Sunal ve Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ekibini tebrik etti.

  2. UZAY AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU Mustafa Varank, Nisan 2022'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi?nin İstanbul'daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklaması yapmıştı.

    UZAY AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU Mustafa Varank, Nisan 2022'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi?nin İstanbul'daki bir ödül töreninde Türk uzay yolcusu ile ilgili, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklaması yapmıştı.

  3. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Mustafa Varank'ın açıklamasını ele alan 'Güldür Güldür Show' ekibi "Türkler Uzaya Giderse" isimli bir skeç sergiledi.

    Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Mustafa Varank'ın açıklamasını ele alan 'Güldür Güldür Show' ekibi "Türkler Uzaya Giderse" isimli bir skeç sergiledi.

  4. Bakan Varank'ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu'na yapılan binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türk uzay yolcuları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023?de Gezeravcı ve Atasever?i Türkiye?ye tanıttı.

    Bakan Varank'ın açıklamasından bir ay sonra Türkiye Uzay Ajansı, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu'na yapılan binlerce başvurunun ardından zorlu testlerden geçen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Türk uzay yolcuları olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2023?de Gezeravcı ve Atasever?i Türkiye?ye tanıttı.

  5. KULİSE GİDEREK TEBRİK ETTİ

    KULİSE GİDEREK TEBRİK ETTİ

  6. Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show?un Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu?nda sahnelenen gösteriyi keyifle izledi. Varank, daha sonra kulise geçerek burada sanatçıları ve moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti. Mustafa Varank, BKM'nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.

    Bursa'dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Güldür Güldür Show?un Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu?nda sahnelenen gösteriyi keyifle izledi. Varank, daha sonra kulise geçerek burada sanatçıları ve moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti. Mustafa Varank, BKM'nin kurucusu Yılmaz Erdoğan ile de telefonda görüşerek çalışmalarında başarılar diledi.