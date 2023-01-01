Masterchef'te Şoke Eden Ayrılık!

Son dönemin en popüler yarışmaları arasında yer alan Mastertchef yemek yarışmasıyla ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Yemek yarışmasının yönetiminde yer alan İrem Kanan MasterChef All Star'ın son hazırlıklarına ilişkin paylaştığı bir fotoğraf herkesi şoke etti.