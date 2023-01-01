Masterchef'te Şoke Eden Ayrılık!
Son dönemin en popüler yarışmaları arasında yer alan Mastertchef yemek yarışmasıyla ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı.
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Son dönemin en popüler yarışmaları arasında yer alan Mastertchef yemek yarışmasıyla ilgili yapılan paylaşım kafaları karıştırdı. Yemek yarışmasının yönetiminde yer alan İrem Kanan MasterChef All Star'ın son hazırlıklarına ilişkin paylaştığı bir fotoğraf herkesi şoke etti.
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Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Masterchef All Star yemek yarışmasından ilk kareler gelmeye başladı.
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Programın yapımcılarından İrem Kanan'dan MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşım geldi.
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MASTERCHEF'TE ŞOK AYRILIK İDDİASI! Masterchef All Star yarışmasında yer alan Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile çekilmiş bir fotoğrafta Somer Sivrioğlu'nun yer olmaması dikkat çekti.
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Somer Sivrioğlu MasterChef jüri üyeliğinden ayrıldı mı?
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İrem kanan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun yer almaması kafaları karıştırdı.
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SOSYAL MEDYADA ŞOK ETKİSİ! Kanan'ın bu paylaşımı sosyal medyada adeta şok etkisi yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yağmuruna tuttu.
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